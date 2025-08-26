Ya está disponible en Netflix la esperada serie documental “Katrina: Contra viento y marea”, un conmovedor regreso a uno de los desastres naturales más devastadores en la historia de Estados Unidos. Esta producción, que se estrena el miércoles 27 de agosto de 2025, reúne testimonios de sobrevivientes de Nueva Orleans y examina cómo la tormenta dejó una huella imborrable en vidas y comunidades.

Dirigida por Spike Lee, Geeta Gandbhir y Samantha Knowles —en colaboración con el equipo que ya retrató el suceso en “When the Levees Broke (2006)”— la serie recuerda a Katrina dos décadas después para mostrar la profunda transformación social, económica y emocional que instauró en el país estadounidense.

¿POR QUÉ EL HURACÁN KATRINA FUE UNA DE LAS PEORES TORMENTAS EN LA HISTORIA DE EE. UU.?

El huracán Katrina tocó tierra en agosto de 2005, azotando especialmente la región del Golfo, Louisiana, y la ciudad de Nueva Orleans. Se le recuerda por su inmensa fuerza y porque los diques destinados a proteger la ciudad fallaron estrepitosamente, provocando inundaciones masivas. El saldo fue devastador: cientos de muertos, daños que superaron los miles de millones de dólares y una crisis humanitaria sin precedentes.

Además del impacto físico, Katrina desnudó fallos sistemáticos en respuesta gubernamental, desigualdades socioeconómicas y estructurales que golpearon con mayor fuerza a personas desfavorecidas, particularmente comunidades afroamericanas. El documental logra trasladar al espectador a esos terribles días a través del testimonio directo de quienes estuvieron en el ojo del huracán.

La urgencia del mensaje es clara: “Katrina: Contra viento y marea” no solo conmemora un evento ocurrido hace veinte años, sino que advierte sobre la necesidad de estar preparados ante futuras catástrofes climáticas, ahora agravadas por el cambio climático y la desigualdad.

El huracán Katrina impactó frente a la costa de Luisiana el 29 de agosto de 2005 (Foto: AFP)

¿DÓNDE Y CÓMO VER “KATRINA: CONTRA VIENTO Y MAREA”?

Puedes ver esta serie exclusivamente en Netflix, disponible en exclusiva dentro de la plataforma de streaming. Para acceder a todo el catálogo (incluyendo esta serie), los planes mensuales en EE. UU. son los siguientes:

Standard (con anuncios): 7.99 dólares por mes

7.99 dólares por mes Standard (sin anuncios): 17.99 dólares por mes

17.99 dólares por mes Premium (sin anuncios, 4K, más dispositivos): 24.99 dólares por mes

Esta serie no se queda en la tragedia: también es un testimonio de la capacidad de resiliencia. Sobrevivientes, voluntarios y líderes comunitarios reconstruyen sus historias de pérdida, resistencia y solidaridad, evidenciando que, pese al dolor, la esperanza y la reconstrucción social pueden emerger incluso en los escenarios más devastados.

