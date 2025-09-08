Este miércoles 10 de septiembre a las 23:00 horas (hora en España), Telecinco estrenará “La Agencia”, una serie que promete convertirse en uno de los grandes eventos televisivos de la temporada. La producción, que tuvo su preestreno en el prestigioso FesTVal con la presencia de sus protagonistas, llega dispuesta a conquistar al público con una mezcla explosiva de humor, drama y el glamour del mundo del espectáculo.

“La Agencia” es la versión española de “Call My Agent!”, la exitosa serie francesa ganadora de un International Emmy Award, cuyas adaptaciones en países como Italia, Turquía, Reino Unido e India han arrasado en audiencias. Ahora, bajo la mirada de Daniel Écija y Ghislain Barrois como productores ejecutivos, la historia aterriza en España con un tono fresco, cercano y cargado de ironía.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “LA AGENCIA”?

La trama se desarrolla en Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes del país. Allí, los agentes Gabi (Javier Gutiérrez), Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano), junto con sus asistentes, enfrentan un día a día donde los egos, los amores imposibles y los problemas personales se entrelazan con el desafío constante de mantener a sus artistas en lo más alto.

Los conflictos se intensifican desde el primer episodio: Gabi, casado durante años con Andrea, ve su matrimonio tambalear por un desliz que podría ser definitivo. En medio de la crisis, regresa a su vida Valeria (Marta Hazas), una vieja amiga y agente de la competencia que pondrá aún más a prueba su capacidad de reinvención. A su alrededor, personajes como Asier Rojas (Andrés Velencoso) y Victoria Solá (Goya Toledo) añaden nuevas tensiones a este mosaico de relaciones cruzadas.

Uno de los elementos más atractivos de La Agencia es la participación de estrellas invitadas que se interpretan a sí mismas en cada episodio, con tramas autoconclusivas que suman frescura y un guiño directo al espectador.

A lo largo de la temporada veremos a Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Clara Lago, Jose Coronado, Toni Acosta, Luis Zahera, Ernesto Sevilla, entre muchos otros nombres que aportan verosimilitud y brillo al universo de la ficción.

La serie está protagonizada por Javier Gutiérrez, Manuela Velasco, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano (Foto: AFP)

EL ELENCO FIJO NO SE QUEDA ATRÁS

Además de Gutiérrez, Hazas, Velasco, Bardem y Faltoyano, destacan Fiorella Faltoyano, Azela Robinson, Laura Flores, Mark Tacher, Sergio Goyri, entre otros talentos que refuerzan la apuesta coral de la serie. Cada uno aporta capas de emoción, humanidad y humor a una historia que, en palabras de Daniel Écija, busca “entretener, pero también resonar con la vida real”.

Con un tono audaz y cargado de ironía, “La Agencia” abre las puertas a un mundo donde los representantes artísticos suelen quedar en la sombra, mostrando que también ellos viven bajo presión, atrapados entre las demandas de sus clientes y sus propios demonios personales. Es una comedia de personajes, de relaciones, de momentos que se parecen demasiado a la vida real.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.