La ficción televisiva en España vive un momento de lujo con la llegada de “La Agencia”, la nueva serie de Telecinco que se adentra en el mundo de los representantes artísticos. Su propuesta fresca, irónica y emocionante no sólo promete enganchar por la trama y su elenco principal, sino también por una dinámica que enamoró al público en su versión francesa: la participación de estrellas invitadas interpretándose a sí mismas.

A lo largo de la primera temporada, el espectador tendrá el privilegio de ver en pantalla a algunos de los rostros más reconocidos del cine y la televisión española. Figuras que no necesitan presentación y que, capítulo tras capítulo, protagonizarán historias autoconclusivas cargadas de humor, dramatismo y un realismo inesperado.

LISTA DE ESTRELLAS INVITADAS A “LA AGENCIA”

Belén Rueda

Jaime Lorente

Rubén Cortada

Hiba Abouk

Petra Martínez

Belén Écija

Jose Coronado

Toni Acosta

Clara Lago

Luis Zahera

Sara Sálamo

Sílvia Abril

Ernesto Sevilla

Entre las primeras confirmaciones resalta la presencia de Belén Rueda, cuyo carisma y trayectoria la convierten en una de las invitadas más esperadas. A ella se suman talentos como Jaime Lorente, recordado por sus papeles intensos en “La Casa de Papel” y “Élite”; y Rubén Cortada, quien regresa con fuerza a las pantallas españolas para conquistar con su magnetismo.

María Belén Rueda García-Porrero es una actriz y presentadora de televisión española (Foto: AFP)

El desfile continúa con Hiba Abouk, una de las actrices más internacionales de su generación; Petra Martínez, cuya presencia es sinónimo de elegancia y experiencia; y Belén Écija, quien aportará frescura y juventud, además de un guiño especial por compartir lazos familiares con Daniel Écija, creador de la serie.

El apartado masculino sigue brillando con nombres de peso como Luis Zahera, ganador del Goya y experto en papeles intensos; y Ernesto Sevilla, que pondrá la nota de humor y frescura con su estilo único. También estará Sara Sálamo, sumando diversidad y fuerza femenina, y Sílvia Abril, cuya espontaneidad y carisma garantizan momentos memorables.

Este desfile de estrellas no es un mero adorno: es parte esencial de la narrativa. Cada cameo será una ventana abierta a los dilemas reales del espectáculo, aportando autenticidad y un guiño cómplice a los espectadores. Se trata de un recurso que mezcla la ficción con la vida misma, logrando que cada episodio tenga un brillo especial y diferente.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA AGENCIA” DE TELECINCO?

“La Agencia” no sólo ofrece un reparto fijo de lujo, sino también un carrusel de talentos que aportan dinamismo y frescura a cada entrega. Telecinco estrena esta serie este miércoles 10 de septiembre a las 23:00 horas (hora en España), y todo apunta a que cada capítulo se convertirá en una cita imperdible para los amantes del buen entretenimiento.

