ATENCIÓN SPOILERS. El desenlace de “La casa Guinness” (en su idioma original: “House of Guinness”) ha dejado a miles de espectadores con algunas preguntas que necesitan respuesta: ¿sobrevivió Arthur Guinness (Anthony Boyle) al ataque de Paddy Cochrane (Seamus O’Hara)? ¿Realmente él fue la víctima del atentado del final de la serie de Netflix? Pues, en esta nota, te doy algunas pistas al respecto.

Vale precisar que este es un relato épico inspirado en una de las dinastías más famosas y duraderas de Europa: la familia Guinness.

Ambientada en las ciudades de Dublín y Nueva York del siglo XIX, la historia empieza justo después de la muerte de Sir Benjamin Guinness, artífice del éxito de la destilería Guinness.

Así, a lo largo de los 8 episodios del show televisivo, exploramos el impacto de su herencia en el destino de sus cuatro hijos adultos (Arthur, Edward, Anne y Ben).

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA CASA GUINNESS”?

El último capítulo de la primera temporada de la serie nos traslada al día de las elecciones, en el que Arthur Guinness permanece firme con su campaña.

No obstante, la acción culmina con Paddy Cochrane irrumpiendo armado durante el discurso electoral del hombre, decidido a concretar un golpe devastador contra la familia Guinness.

En ese sentido, la tensión alcanza su punto máximo cuando Paddy dispara su arma, pero la producción corta a negro antes de revelar quién fue el objetivo real del disparo.

Emily Fairn como Anne Guinness en una escena de la serie "House of Guinness" (Foto: Netflix)

Y si bien Anne Guinness (Emily Fairn) logra alertar a Sean Rafferty (James Norton) sobre la amenaza, el daño ya está hecho: alguien recibió el impacto y nuestros protagonistas deben lidiar con las consecuencias.

Cabe resaltar que el momento es especialmente dramático porque ocurre justo cuando Arthur había logrado reunir a toda su familia para apoyar su carrera política, superando -al menos de manera temporal- las diferencias que los habían separado previamente.

Anthony Boyle interpreta a Arthur en la serie "La casa Guinness" (Foto: Netflix)

ARTHUR GUINNESS, ¿ESTÁ REALMENTE MUERTO?

Aunque se sugiere que Arthur podría haber sido la víctima del atentado, la historia real nos da algunas pistas importantes sobre su destino.

Resulta que el verdadero Arthur Guinness vivió hasta 1915, décadas después de los eventos mostrados en el final de la primera temporada.

Esto abre algunas posibilidades en la serie: él podría haber resultado herido en el ataque, mientras que -por otro lado- Paddy pudo haber disparado contra otro personaje, cuya identidad permanecerá en secreto hasta una eventual próxima temporada (si es que se confirma).

Es importante recordar que Paddy Cochrane no es una figura histórica real, ni este tiroteo representa un evento documentado, lo que le da a Steven Knight total libertad creativa para decidir el desenlace sin contradecir los hechos históricos conocidos. Y a ti, ¿te gustaría disfrutar de más episodios de la producción?

El póster de "House of Guinness", serie dramática que se desarrolla a lo largo de 8 episodios (Foto: Netflix)

