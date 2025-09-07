El regreso de una de las series colombianas más exitosas ya está a la vuelta de la esquina. “La venganza de Analía”, que en su primera temporada cautivó al público de todo el mundo, vuelve con más fuerza que nunca. Y lo mejor: los fans internacionales podrán disfrutar de su segunda entrega en Netflix a partir del 8 de septiembre de 2025.

Tras haberse estrenado primero en el Canal Caracol el pasado 20 de mayo, donde se consolidó como la ficción número uno en Colombia, esta producción de CMO para Caracol Televisión llega ahora a la plataforma de streaming más grande del mundo. Un movimiento que asegura que la historia de Analía Guerrero vuelva a conquistar audiencias globales, como ya lo hizo en 2020 con su primera parte.

¿CÓMO Y DÓNDE VER LA TEMPORADA 2 DE “LA VENGANZA DE ANALÍA”?

Muy fácil: basta con contar con una suscripción activa a Netflix. Desde el 8 de septiembre, la temporada 2 estará disponible para reproducirse en cualquier dispositivo compatible con la plataforma: Smart TV, laptop, celular o tablet. Podrás seguir los nuevos episodios en el horario que quieras, sin necesidad de esperar a transmisiones en vivo.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “LA VENGANZA DE ANALÍA”?

Para quienes aún no conocen la historia, “La venganza de Analía” mezcla drama, acción e intriga política. La protagonista, interpretada por Carolina Gómez, parecía haber logrado justicia con su padre en prisión y su vida amorosa en calma junto a Pablo de la Torre (George Slebi). Sin embargo, todo cambia con el regreso de Guillermo León Mejía (Marlon Moreno), decidido a destruirla y conquistar el poder del país.

Este nuevo ciclo suma un ingrediente explosivo: la aparición de Paulina Peña, una asesina profesional que se convierte en la gran aliada del villano. Con la participación de Paola Turbay en un rol antagónico, la tensión se multiplica y la trama se llena de giros inesperados que mantendrán a los espectadores pegados a la pantalla.

Su primera parte fue lanzada en 2020 en la plataforma y se convirtió en uno de los títulos más vistos a nivel global (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SON PARTE DEL REPARTO DE “LA VENGANZA DE ANALÍA”?

El elenco sigue siendo uno de los puntos fuertes de la producción. Además de Carolina Gómez y Marlon Moreno, destacan nombres como Juliana Galvis, Andrea Gómez, Edwin Maya, Ana Wills, Helena Mallarino, Viviana Santos, Felipe Calero, Ana María Sánchez, Alejandro Gutiérrez y Manuel Prieto, consolidando un reparto de primer nivel que respalda la ambición de la serie.

En términos de producción, la temporada 2 ha elevado su apuesta técnica y visual. Con más de 250 locaciones en exteriores, persecuciones, helicópteros y escenas en plena selva, la serie logra un acabado cinematográfico que la posiciona como una de las ficciones más espectaculares de la televisión colombiana.

