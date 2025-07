CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Andy (Charlize Theron) y su equipo de guerreros inmortales vuelven para proteger a la humanidad de un nuevo y poderoso enemigo que pone en peligro su existencia en “La vieja guardia 2” (“The Old Guard 2” en su idioma original), secuela de la película de acción de 2020 basada en los cómics homónimos creados por Greg Rucka y Leandro Fernández. En la nueva película de Netflix, Booker (Matthias Schoenaerts) sigue exiliado después de su traición, y Quynh (Veronica Ngô) ansía venganza tras fugarse de su prisión submarina. Entonces, ¿qué pasó con los protagonistas?

La película dirigida por Victoria Mahoney empieza mostrando cómo Quỳnh (Vân Veronica Ngô) logró escapar de la prisión en la que permaneció por siglos. Discord (Uma Thurman), otra inmortal, la liberó. ¿Con qué propósito? Lo único claro en ese punto es que Quỳnh busca vengarse de todos los que le causaron ese sufrimiento y de la amiga que no la rescató. Para localizarla, recurre a Booker/Sebastian Le Livre.

En tanto, la protagonista de “La vieja guardia 2”, que ya no es inmortal, y su equipo completan una misión en Split, Croacia. Cuando la concluyen exitosamente, se toman un descanso y se separan. Joe / Yusuf Al-Kaysani (Marwan Kenzari) menciona que necesita un tiempo a solas, pero Nicky / Nicolò di Genova ( Luca Marinelli) sospecha que esconde algo, así que lo sigue junto a Nile Freeman (KiKi Layne), y descubren que sigue en contacto con Booker.

Quỳnh (Vân Veronica Ngô) busca venganza por los siglos de sufrimiento en la película “La vieja guardia 2" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA VIEJA GUARDIA 2”?

Nicky confronta a Joe por su secreto, pero Nile interrumpe la discusión al revelar que Booker fue secuestrado. En tanto, Quỳnh interroga a Booker, quien insiste en que no conoce la ubicación de Andrómaca, quien en ese momento visita a un viejo amigo, Tuah (Henry Golding) para comprender los sueños de Nile.

Tuah le revela que la mujer que aparece en las visiones de Nile es Discord, la primera de las inmortales. Ella presenció la sentencia de Quỳnh y durante siglos ha reunido riqueza y poder para no temerle a ningún enemigo. ¿Por qué está tras Andy y sus amigos? Robó los informes que Tuah tenía sobre el grupo, así que conoce casi todo sobre ellos. Por lo tanto, los protagonistas corren peligro.

Cuando Quỳnh no consigue respuesta de Booker lo envía con Andy con un mensaje. A pesar de todo y debido a la amenaza de Discord, el grupo recibe a Booker con los brazos abiertos. Tras leer el mensaje de su vieja amiga, Andy decide acudir a la cita, pero Neil no le permite ir sola. No obstante, promete permanecer a una distancia segura.

Después del emotivo reencuentro y la charla correspondiente, las amigas se enfrascan en una pelea que termina con la aparición de Discord. Andy comprende que Quỳnh está aliada con la villana y Neil decide seguir a la misteriosa mujer. Al llegar a una iglesia, Discord le revela que ellas están vinculadas, ya que son la primera y la última inmortal. También menciona que la joven posee un gran poder. ¿De qué se trata y para qué lo necesita?

Discord (Uma Thurman) necesita al grupo de Andy para un plan secreto que solo revela al final de “La vieja guardia 2" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA VIEJA GUARDIA 2”?

¿Cuál es el poder de Neil?

Tuah descubre escritos que mencionan al último inmortal y su capacidad de quitar la inmortalidad. Se da cuenta de que Andy perdió su inmortalidad luego de que Neil la lastimará. Para confirmar la teoría, Booker decide entrenar con ella y dejar que le cause una herida. Cuando su herida no se cura, comprende que la leyenda es cierta y acepta feliz sus destino. Además, decide darle su inmortalidad a la protagonista de “The Old Guard”. Tuah también descubrió que eso es posible, pero solo si se hace de manera voluntaria.

Discord y su equipo atacan una central nuclear en Yakarta y amenazan con utilizar el lugar para causar mucha destrucción. A pesar de que es evidente que es una trampa para atraerlos, Andy y sus amigos deciden intervenir para evitar un desastre. Aunque ya no es inmortal, Andy lucha con todo lo que tiene, al igual que su grupo. Sin embargo, son superados por el enemigo.

¿Qué pasó con Andy y su equipo?

Mientras Nicky, Joe y Tuah son secuestrados por Discord, Booker le revela a Andy que le entregó su inmortalidad para que él finalmente pueda descansar y ella siga luchando por su propósito. Andrómaca no comprende lo que está pasando, pero intenta proteger a su amigo, quien muere en batalla.

En tanto, Neil se enfrenta a Quỳnh, quien resulta herida y pierde su inmortalidad. Antes de que Neil pueda comprender lo que está pasando, Discord aparece, la apuñala y la secuestra. Andy lucha por recuperar a sus amigos, pero no puede superar a Discord, quien revela su verdadera motivación: perdió su inmortalidad y planea arrebatarsela a los amigos de Andrómaca con ayuda de Neil.

Al final de “La vieja guardia 2”, Andy encuentra a Quỳnh, quien se da cuenta de su error y se propone ayudar a su amiga a recuperar a los otros inmortales antes de que Discord complete sus planes. Todo esto deja el camino preparado para una tercera película en la que Andy se enfrentará a Discord para salvar a sus amigos.

¿Con qué amenazará Discord a Nile Freeman (KiKi Layne) para que haga lo que necesita para recuperar su inmortalidad en una secuela de “La vieja guardia 2"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA VIEJA GUARDIA 2”?

“La vieja guardia 2” está disponible en Netflix desde el 2 de julio de 2025, por lo tanto, para ver la secuela de la película de acción solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

