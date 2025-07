Después de cinco años, “La vieja guardia” estrenó la continuación de su exitosa trama, aquella que tanto gustó en 2020 cuando vimos a cuatro guerreros inmortales – que protegían a la humanidad desde hace siglos – ser perseguidos por sus misteriosos poderes, justo el momento que descubren a una nueva integrante. En esta segunda película, regresa Andy y su equipo cumpliendo la misma misión, pero las cosas han cambiado: Booker sigue exiliado después de su traición, Quynh ansía venganza tras fugarse de su prisión submarina y la protagonista se enfrenta a su nueva mortalidad en un punto clave, por lo que recurre a la ayuda de Tuah. Tomando en cuenta que se presentan nuevas situaciones, el que menos ya se está preguntando si habrá un tercer filme. Descúbrelo a continuación.

En “La vieja guardia”, Charlize Theron tiene el rol protagónico. Aquí en una escena de la película (Foto: Skydance Productions / Denver and Delilah Productions / Marc Evans Productions)

“LA VIEJA GUARDIA 3”, ¿TENDRÁ UNA TERCERA PARTE DE LA PELÍCULA?

Tomando en cuenta que el 2 de julio de 2025 se estrenó “The Old Guard 2”, aún se desconoce si “La vieja guardia” tendrá una tercera parte en Netflix, ya que deberán esperar qué tan buena recepción tuvo en la audiencia; a partir de ahí, podremos comentar si tiene continuidad.

Sin embargo, si nos basamos en el final de la segunda película, que resulta ser muy abrupta, pues el destino de la mayoría de los personajes termina en el aire, podríamos interpretar que se alista un nuevo filme para abordar los puntos inconclusos.

“La vieja guardia 2” llegó cinco años después de la primera película (Foto: Skydance Productions / Denver and Delilah Productions / Marc Evans Productions)

¿QUÉ HA DICHO LA PROTAGONISTA SOBRE UNA POSIBLE TERCERA PARTE DEL FILME?

Charlize Theron, quien da vida a Andy y también produce la serie, señaló que el final ambiguo de la segunda parte de la película no define si serpa renovada, aunque ella sí quisiera que le den luz verde.

“Una cosa que he aprendido en este negocio es que no hay garantías; y es realmente un gesto de gentileza [de Netflix] no habernos empujado en otra dirección”, dijo a The Hollywood Reporter sobre la forma en la que acabó la trama de “The Old Guard 2”.

“Siempre quisimos que la película llegara así, y además recuerda mucho a la primera. Nunca terminamos la primera pensando en hacer una segunda, pero así fue como sucedió. Así que tratamos esta exactamente igual, pero soy completamente honesta cuando digo que no tenemos ni idea de cómo luciría esa [tercera película]”, añadió.

En el caso de que Netflix decida renovar el filme, se sabe que la directora de la secuela, Victoria Mahoney, ya no la dirigirá.

En la película "La vieja guardia 2", las actrices Charlize Theron y Uma Thurman asumen los roles principales de Andy y Discord, respectivamente (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “THE OLD GUARD 3” SI LE DAN LUZ VERDE?

Si Netflix le da luz verde a “La vieja guardia 3” es difícil predecir la fecha que sería estrenada, pues entre la primera y segunda película hubo una demora de cinco años, que de acuerdo con Theron fue por un par de factores externos: el rodaje de “The Old Guard 2” se dio en 2022, pero se retrasó porque el set se incendió y por los cambios de régimen en Netflix.

Por lo tanto, si aprueban todo, su estreno se produciría en 2027, aunque si las noticias llegan antes, podríamos hablar de a mediado de año de 2026. ¿Por qué? Porque tanto el primer como el segundo filme fueron estrenados en julio: 10 de julio de 2020 y 2 de julio de 2025, respectivamente.

