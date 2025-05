CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Las cuatro estaciones” (“The Four Seasons” en su idioma original) es una miniserie de Netflix que muestra la vida de seis viejos amigos, Kate (Tina Fey) y Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) y Anne (Kerri Kenney-Silver), y Danny (Colman Domingo) y Claude (Marco Calvani), durante un año y en cuatro viajes. Todo cambia cuando una de las parejas del grupo decide separarse. Ese giro inesperado no solo altera la dinámica del grupo, también saca a la luz viejos conflictos y nuevas tensiones. ¿Qué pasó con los protagonistas de la comedia escrita por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield?

Cuando Nick y Anne invitan a sus amigos de años Kate, Jack, Danny y Claude a pasar un fin de semana en su casa del lago, los invitados se ven una situación incómoda cuando descubren que mientras Anne planea una ceremonia de renovación de votos matrimoniales, Nick quiere el divorcio porque ya no es feliz. Aunque intentan hablar con su amiga, no pueden advertirle a tiempo.

En el siguiente viaje, los protagonistas de “Las cuatro estaciones” deben dejar a Anne fuera de los planes e incorporar a la joven novia de Nick, Ginny (Erika Henningsen). Para apoyar a su amigo, permiten que Ginny organice la escapada de fin de semana, pero debido a su diferencia de edad, no les agrada casi nada del itinerario.

Nick (Steve Carell) llega a la renovación de votos que organizó Anne, pero de todas maneras se separó de ella en "Las cuatro estaciones" (Foto: Netflix) ×

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LAS CUATRO ESTACIONES”?

Con la esperanza de congeniar con Ginny, el grupo va a una fiesta en la playa, pero el exceso de tequila genera conflictos. Danny se siente agobiado por los cuidados de su esposo Claude tras su operación de corazón. Kate siente celos por el comportamiento juvenil de Jack, así que cuenta una anécdota vergonzosa, lo que molesta al hombre del que se enamoró en la universidad.

En tanto, Anne se hospeda en un resort cercano al refugio eco amigable de sus amigos. Su intención era confrontarlos por hacerla a un lado, pero se arrepiente y prefiere ocultarse en el hotel. Cuando se desata una tormenta tropical, su habitación sirve de refugio a sus amigos y a su exesposo.

Llega el otoño y los protagonistas de “Las cuatro estaciones” se reúnen en la antigua universidad de Jack, Kate y Danny. Anne también se presenta para asistir a la obra de teatro de su hija Lila, quien utiliza su puesta en escena para expresar su enojo por la separación de sus padres y la presencia impuesta de Ginny.

Aunque inicialmente Nick exige una disculpa de su hija, gracias a Anne y Ginny comprende que debe escuchar a Lila y consigue arreglar las cosas con ella. La intervención de Anne también ayuda a que Lila acepte a Ginny, o al menos la trate con respeto. En tanto, Danny y Claude tienen una fuerte discusión y los intentos de Kate y Jack de recrear el romanticismo de sus años universitarios fracasan.

Además, Kate y Danny, que son como hermanos, se distancian debido a un comentario que ella hace sobre Claude cuando está ebria. Tras discutir con su esposa, Jack se encuentra con Anne y la besa. Cuando Kate se entera se ríe y habla con Anne para aclarar las cosas.

Kate (Tina Fey) y Jack (Will Forte) se niegan a aceptar que tienen problemas en su matrimonio en la serie "Las cuatro estaciones" (Foto: Netflix) ×

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LAS CUATRO ESTACIONES”?

¿Qué pasó con el grupo de amigos de “The Four Seasons”?

Con la llegada del invierno, Anne organiza unas vacaciones de Año Nuevo en la nieve en compañía de las otras parejas. En tanto, Nick, intenta encajar con los amigos de Ginny. Mientras el grupo principal disfruta del viaje, Nick no se siente cómodo con los jóvenes. De hecho, aprovecha la primera oportunidad para quedarse en su habitación y hacer una videollamada con sus amigos.

Por supuesto, esto molesta a Ginny, quien le reclama por no esforzarse con sus amigos, a pesar de que ella sí lo hace con el grupo de su novio. Por otro lado, Kate resuelve sus problemas con Danny y le confiesa que cree que Jack le es infiel. Claude intenta comprobar si alguna vez salió con la nueva pareja de Anne. Solo se tranquiliza cuando confirma que fue un error.

Para disculparse con Ginny, Nick sale de compras. De regreso sufre un accidente automovilístico y muere. Kate se entera de la terrible noticia tras un fuerte discusión con Jack, que queda en segundo plano. Durante el funeral, Kate rehúsa utilizar sus fotos con Nick y Anne le niega la posibilidad de dedicarle unas palabras.

Cuando el funeral resulta desastroso, Ginny explota y le reclama al grupo de amigos por excluirla y minimizar su relación con Nick. Unas horas después, los amigos salen a buscar a la joven y Kate y Jack quedan atrapados en medio de un lago congelado. La situación extrema ayuda a solucionar las diferencias en su matrimonio.

En tanto, Anne se disculpa con Ginny y el grupo la incluye en una cena en honor a Nick. Mientras planean otro viaje, Ginny revela que está embarazada. ¿Significa que habrá una segunda temporada?

Ginny (Erika Henningsen) revela que está embarazada al final de la serie "Las cuatro estaciones" (Foto: Netflix) ×

¿CÓMO VER “THE FOUR SEASONS”?

“Las cuatro estaciones” está disponible en Netflix desde el 1 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la nueva miniserie solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí