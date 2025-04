CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Durante una visita al consulado estadounidense en Fráncfort, el hijo de la exsoldado de élite Sara (Jeanne Goursaud) desaparece sin dejar rastro en “Extraterritorial” (“Exterritorial” en inglés). Cuando solicita ayuda, nadie le cree y los que interactuaron con ella aseguran que llegó sola. Sara solicita la ayuda de las autoridades alemanas, pero no tienen jurisdicción dentro del consulado, así que está sola y tiene poco tiempo para encontrar a Josh. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está detrás de todo y por qué?

El thriller alemán de Netflix escrito y dirigido por Christian Zübert empieza con Sara acudiendo al consulado para solicitar una visa de trabajo. En el camino pierde de vista a su hijo debido a un mensaje que recibe: un periodista le envía un video para que identifique a algunas personas. Tras unos segundos de preocupación, la exsoldado de las Fuerzas Especiales encuentra a Josh e ingresa al edificio estadounidense.

Después de varias horas de espera, Josh se pone inquieto, así que la protagonista de “Extraterritorial” le permite ir a una sala de juego. Pero cuando va a buscarlo, el pequeño ya no está ahí. Su infructuosa búsqueda llama la atención de los oficiales, quienes la llevan ante el agente de seguridad regional, Eric Kynch (Dougray Scott), quien la acompaña a revisar cada salón cercano sin ningún resultado.

Sara (Jeanne Goursaud) busca desesperadamente a su hijo Josh en la película de acción alemana "Exterritorial" (Foto: Netflix) ×

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EXTRATERRITORIAL”?

El sargento Donovan (Kayode Akinyemi) le informa a su jefe que la mujer llegó sola y que el pequeño no aparece en las cámaras de seguridad. Además, revela que la exsoldado sufre de trastorno de estrés postraumático. Con todo esa información, concluyen que Sara está confundida y ordenan mantenerla vigilada hasta que las autoridades alemanas vengan por ella.

No obstante, Sara no tiene planes de abandonar el consulado, ya que eso podría significar que no vuelva a ver a su hijo. Aprovecha un descuido para escapar de la oficina y llegar hasta uno de los apartamentos, donde conoce a Irina (Lera Abova), una refugiada que está cansada de esperar su traslado a Estados Unidos y quiere escapar del edificio. ¿Por qué? Sara le ofrece ayuda a cambio de que la guíe por el edificio.

Sara recuerda que vio un extraño intercambio cerca de la sala de juegos, así que busca el maletín. Lo encuentra y descubre que contiene droga. Tiene la teoría de que Josh vio algo que no debía y fue secuestrado para evitar que delate a los culpables, así que regresa a la habitación de Irina, a quien salva de ser secuestrada por dos extraños.

Tras una ardua pelea, los deja inconscientes y salva a Irina. Sin embargo, Kynch y Donovan aparecen y la arrestan por el caos que causó. Cuando Sara despierta en la enfermería y conoce a la Cónsul general Deborah Allen (Annabelle Mandeng) intenta explicar su caso, pero las pruebas demuestran que ella llegó sola al consulado. Cuando le aseguran que no hay nadie con el nombre de Irina en el edificio, ella empieza a dudar de su historia y lo atribuye a su trastorno de estrés postraumático.

Sin embargo, en ese momento aparece Irina y la libera. Tras ver los videos de las cámaras de seguridad, la protagonista de “Extraterritorial” no sabe en qué creer. Pero Irina la convence de que siga luchando. Tras entregarle el maletín, escapan por la ventana y utilizan la intranet para contactar al dueño del maletín con la droga.

Kira (Lera Abova) ayuda a Sara (Jeanne Goursaud) a descubrir la verdad sobre la desaparición de Josh en la película de acción "Exterritorial" (Foto: Netflix) ×

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EXTRATERRITORIAL”?

¿Quién es realmente Irina?

Irina también confiesa que en realidad se llama Kira Wolkowa y pertenecía a una influyente familia de Bielorrusia. Tras la muerte de su padre, que se dedicaba a lavar dinero, se refugió en la embajada estadounidense en Minsk. Luego de ser trasladada a Fráncfort, Kynch le quitó su pasaporte y no ha autorizado su salida a Estados Unidos. Kira cree que Kynch permitió el ingreso de los hombres que intentaban secuestrarla para conseguir la valiosa memoria USB que esconde.

Después de pactar un encuentro con el dueño de la maleta y la persona que está involucrada en el tráfico de drogas, Sara comprende que la desaparición de su hijo no está relacionado con eso, pero consigue una tarjeta de acceso y que se apaguen las cámaras de seguridad.

¿Quién está detrás del secuestro de Josh y por qué?

Con ayuda de Kira, Sara llega a la oficina de Kynch y descubre la verdad. Él estuvo detrás de su supuesta contratación en Estados Unidos para obligarla a acudir al consulado. Conoce su historial médico y sus antecedentes, así que se aprovechó de eso para que todos crean que actúa así debido a su condición. Además borró a Josh de los videos de las cámaras de seguridad.

Sara no tarda en descubrir que Kynch es el hombre que aparece en el video que le envió el periodista, así que es el responsable de que su última misión militar fracasara. Pero no solo buscaba eliminar a la única testigo de su traición, también planeaba utilizarla como chivo expiatorio en la desaparición de Kira. Kynch aceptó dinero a cambio de entregar a Wolkowa.

¿Qué pasó con Sara y su hijo?

Luego de ayudar a escapar a Kira, la protagonista de “Extraterritorial” localiza a la hija de Kynch y se encierra con ella en una habitación de seguridad. Apaga el aire acondicionado para obligar a Eric a confesar sus delitos. Sin embargo, este no revela ni una palabra porque está seguro de que Sara no es capaz de matar a una niña.

Sin más opciones, Sara libera a la pequeña y pide que Kynch entre a hablar con ella. Su plan es dejar encendido el intercomunicador para que el resto escuche la confesión de Kynch. Sin embargo, Eric se da cuenta y lo apaga. Antes de dispararle y fingir un ataque, Kynch confiesa la verdad confiando en que nadie más lo escucha. No obstante, Sara utiliza el juguete de Aileen para demostrar que siempre dijo la verdad.

Al final de “Extraterritorial”, Sara se recupera de sus heridas y se reúne con su hijo. Mientras que Kynch paga por su crímenes. Unas semanas después, Sara aún mantiene contacto con Kira y se prepara para viajar a Estados Unidos con la esperanza de empezar una nueva vida.

El agente de seguridad Erik Kynch (Dougray Scott) secuestró a Josh para esconder sus crímenes en la película de acción alemana "Exterritorial" (Foto: Netflix) ×

¿CÓMO VER “EXTRATERRITORIAL”?

“Extraterritorial” está disponible en Netflix desde el 30 de abril de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película alemana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí