“Las maldiciones” es la nueva serie argentina que llega para mostrarnos cómo las decisiones políticas de los gobernantes pueden poner en riesgo la integridad de las personas más vulnerables de su propia familia. A lo largo de la trama veremos de qué manera el poder, los lazos familiares y las herencias juegan un rol predominante en este thriller político. ¿De qué trata exactamente este drama? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el elenco? A continuación, las respuestas a estas interrogantes.

En "Las maldiciones", el gobernador debe elegir entre el poder o su hija (Foto: Oficina Burman / Cimarrón Cine)

¿DE QUÉ TRATA “LAS MALDICIONES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Las maldiciones”: “En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y que desnuda la verdadera naturaleza del poder y las maldiciones de la filiación”.

Mientras todo esto sucede, la autoridad deberá elegir entre la política o su propia sangre. ¿Por cuál optará?

En "Las maldiciones", despierta dentro de un coche y no recuerda nada (Foto: Oficina Burman / Cimarrón Cine)

TRÁILER DE “LAS MALDICIONES”

El tráiler de “Las maldiciones” comienza con Zoe despertando en el vehículo de Román, a quien le pregunta por su padre, pero este le contesta que fue él quien lo buscó en la natación, algo que ella no recuerda.

En otro escenario vemos al gobernador siendo cuestionado por la ley de agua que quiere impulsar, de la que le dicen daña la economía de su provincia. Pero él está decidido a seguir, aunque su única preocupación es que la votación se realizará tres días después: el lunes, por lo que muchas cosas pueden pasar, algo que sucede cuando su hombre de confianza secuestra a su pequeña.

Ante la impotencia, él llama a su madre, quien le cuestiona por haberle dado poder y le advierte que le pedirá cualquier cosa a cambio de la niña, por lo que ella misma se encargará de todo. En otra toma, vemos a Román diciéndoles: “Vas a tener que elegir: la ley, la plata o Zoe”. Cerca del final, aparece el secuestrador corriendo hacia una casa desesperado y gritando el nombre de la menor… segundos después, el gobernador señalando: “Los padres somos una maldición para los hijos”.

FECHA DE ESTRENO DE “LAS MALDICIONES”

El drama “Las maldiciones” se estrenará el 12 de septiembre de 2025 por Netflix. En total, tendrá tres episodios que aterrizarán en la plataforma de streaming a nivel mundial; por lo tanto, si deseas verla, solamente debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En "Las maldiciones", Román preparó por mucho tiempo el secuestro de la niña (Foto: Oficina Burman / Cimarrón Cine)

ELENCO DE “LAS MALDICIONES”

Leonardo Sbaraglia

Gustavo Bassani

Alejandra Flechner

Monna Antonópulos

Francesca Varela

En "Las maldiciones", la madre del gobernador, quien dará una solución al problema (Foto: Oficina Burman / Cimarrón Cine)

