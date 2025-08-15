Una mirada cruda y realista del mundo penitenciario femenino es lo que nos presenta “En el barro”, la serie que está disponible en Netflix desde el 14 de agosto de 2025. A raíz de las duras vivencias, la violencia tras las rejas que ponen en riesgo la integridad de las reclusas, la corrupción y luchas de poder dentro de La Quebrada, muchas personas se preguntan si esta serie argentina está basada en una historia de la vida real. La respuesta en esta nota.

Vale precisar que la trama amplía el universo de “El Marginal”, por lo que un personaje conocido hace su aparición, ahora como protagonista; me refiero a Ana Garibaldi, la esposa de Mario Borges.

A lo largo de ocho episodios vemos cómo es el día a día de las internas en La Quebrada, el penal de "En el barro" (Foto: Netflix)

¿“EN EL BARRO” SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

No. “En el barro” no se basa en una historia real, aunque eso no quita que se toquen temas que se viven en varios centros penitenciarios, donde existe violencia, jerarquías internas, luchas de poder, corrupción y más; por lo tanto, la serie nos muestra de forma realista cómo es el día a día dentro de algunas cárceles femeninas.

Para lograr esto, el creado Sebastián Ortega visitó varias prisiones y conversó con las reclusas con el propósito de captar la realidad en estos espacios. Gracia a sus testimonios, pudo nutrir la trama.

Por lo tanto, La Quebrada no existe. Este penal de máxima seguridad femenino que vemos en la serie “En el barro” fue montado dentro de una antigua fábrica tabacalera abandonada en San Martín, en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires.

"En el barro" presenta las luchas de poder tras las rejas de La Quebrada (Foto: Netflix)

Una de las locaciones reales donde se rodó alguna escena es el puente levadizo de la Isla Santiago, en Ensenada, lugar que sirvió para grabar el momento en el que las protagonistas terminan cubiertas de barro.

Respecto al rodaje, la actriz Lorena Vega, quien dio vida a La Zurda, contó que el rodaje fue muy exigente. “[El set estaba] lleno de mujeres de universos muy distintos (actrices, cantantes y deportistas). Fue un rodaje de mucha empatía y comunión, más allá de nuestras diferencias”, dijo en entrevista con Us Weekly en Español.

Lorena Vega como “La Zurda” en una imagen promocional de la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí