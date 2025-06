La tarde de aquel 25 de noviembre de 2006, la vida de Nora Dalmasso fue apagada en su casa de Villa Golf, en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Horas después del crimen, ese tranquilo lugar se llenó no sólo de policías, también vecinos, amigos y curiosos que buscaban saber lo que había pasado con la mujer de 51 años, cuyo cuerpo yacía desnudo tras ser estrangulada con el cinturón de su bata. Lo que ocurrió luego fue algo asombroso: el caso de feminicidio se transformó en un escándalo, pues en lugar de indagar para dar con el individuo que la atacó y mató, la atención se centró en la víctima, de quien se preguntaban qué había hecho para que acabaran de esa forma con su existencia. Ahora que han pasado cerca de 19 años del asesinato, la pregunta que se hacen muchos es quién es el verdadero responsable de su muerte. A continuación, lo que se sabe.

“El asesinato de Nora Dalmasso es uno de los crímenes más infames de Argentina, un femicidio transformado en una telenovela y alimentado por la intriga sexual, la corrupción y la conspiración”, señaló Jamie Crawford, director de la miniserie que está disponible en Netflix desde el 19 de junio de 2025, tanto en América Latina como en Estados Unidos y España.

EL VERDADERO RESPONSABLE DEL CRIMEN DE NORA DALMASSO

Cuando hallaron sin vida a Nora Dalmasso se dijeron muchas cosas: que había sido asesinada por uno de sus amantes, que fue víctima de un ataque sexual, que su entorno familiar estaba detrás de todo y más; lo que llevó a la gente a querer indagar más sobre su vida “llena de excesos”, en lugar de centrarse en el asesino, algo que fue alimentado por la prensa argentina. Y aunque las investigaciones continuaron a lo largo de los años, no se pudo determinar con exactitud quién acabó con la existencia de la mujer, pues ya se habían descartado varios sospechosos, incluido su hijo y su viudo.

Sin embargo, 19 años después, la Justicia tiene un nuevo imputado. Se trata de Roberto Barzola, quien trabajó en la casa de la víctima colocando pisos esa misma semana que acabaron con la existencia de la mujer. No sólo ello, se sabe que este sujeto fue testigo de la causa, pues declaró hasta en seis oportunidades.

¿Cómo se determinó su posible responsabilidad en el crimen? Después de que la Unidad Fiscal Especial actuante en la ciudad de Río Cuarto encontró sus huellas en la bata y en el cuerpo de la víctima. Por ese motivo, fue imputado por abuso sexual seguido de muerte.

Cabe mencionar que Marcelo Brito, el primer abogado de Marcelo Macarrón que ahora se retiró de la causa, señaló a Barzola como sospechoso en 2007, por lo que pidió que tomaran muestras de su ADN, pero la fiscalía de aquel entonces no aceptó. Se sabe que este sujeto en 2006 tenía 25 años, publica El Diario AR.

“En el marco de la investigación iniciada el 15 de octubre de 2022 para identificar a partícipes del crimen de fecha 25 de noviembre de 2006, en el que resultara víctima Nora Raquel Dalmasso, la Unidad Fiscal Especial actuante en la ciudad de Río Cuarto informa que, una persona de sexo masculino figura como aportante compatible con las huellas genéticas colectadas en cinto de bata que fuera ubicado anudado en el cuello de la víctima y de vello secuestrado en zona inguinal de la misma”, es parte del comunicado que emitió el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

EL IMPUTADO PIDIÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

La defensa de Roberto Barzola pidió la prescripción de la causa, pero esta fue rechazada por el juez de Control, Diego Ortiz, quien dio a conocer su decisión a través de un documento.

“La particular circunstancia verificada en la causa, consistente en que, de manera consecutiva y alternada, el hijo y el esposo de la víctima, que intervenían como querellantes particulares en la causa, fueran imputados como autores del hecho por el Ministerio Público Fiscal (MPF), privó a los familiares directos de aquella de las facultades que la ley les confería para acreditar el hecho y procurar la identificación de los responsables como actores coadyuvantes del proceso, con el consecuente impacto en los derechos de defensa en juicio y tutela judicial efectiva de la víctima. Esa particular circunstancia configura la causal de suspensión de la prescripción referida a la cuestión previa (CP, art. 67 -1° párrafo, 1° supuesto) y habilita a excluir del cómputo el tiempo durante el cual aquella se manifestó”, argumentó el magistrado, publica TN.

Ortiz también dispuso que continúe el juicio por la verdad histórica, decisión que fue rechazada y apelada parcialmente por la familia de Nora Dalmasso, pues ellos buscan que se juzgue a Barzola en un proceso ordinario para que pueda ser condenado.

La abogada de la familia Macarrón, Ángeles Mussolini, señaló que si bien rechazan la extinción de la acción penal, no quieren que se siga buscando la verdad histórica porque este último sólo determinaría si el individuo es culpable o no, pero no dictaría una pena. La apelación es evaluada por la Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, precisa TN.

Si esto no se da como esperan, su viudo e hijos deberán formular un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. ¿Y qué pasa si también es rechazado? Presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en última instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

