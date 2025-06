La docuserie “Las mil muertes de Nora Dalmasso” (en inglés: "The Many Deaths of Nora Dalmasso“) ya está disponible en el catálogo de Netflix en Latinoamérica, España y Estados Unidos, presentando la impactante historia de un crimen real que remeció Argentina. Así, tras el estreno de la producción, quizá te gustaría conocer más sobre Marcelo Macarrón, el viudo de la víctima. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento qué pasó y dónde está ahora él. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie documental de Netflix está dirigida por Jamie Crawford y se desarrolla a lo largo de 3 episodios. Estos son:

1. “El crimen”. En 2006, en la ciudad de Río Cuarto, una esposa y madre de la alta sociedad es asesinada en su hogar, desatando un frenesí mediático que amenaza con destruir a su familia.

En 2006, en la ciudad de Río Cuarto, una esposa y madre de la alta sociedad es asesinada en su hogar, desatando un frenesí mediático que amenaza con destruir a su familia. 2. “Los acusados”. La muerte de Nora se politiza. Cuando una prueba de ADN supuestamente incrimina a Facundo, se desata una guerra entre los Macarrón y la prensa. El FBI se involucra en el caso.

La muerte de Nora se politiza. Cuando una prueba de ADN supuestamente incrimina a Facundo, se desata una guerra entre los Macarrón y la prensa. El FBI se involucra en el caso. 3. “El juicio”. Un nuevo sospechoso es acusado, y las historias de crisis matrimonial y dinero sucio abundan en el juicio y en la prensa. Detalles sorprendentes sobre el caso emergen en 2024.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Las mil muertes de Nora Dalmasso”:

¿QUÉ PASÓ CON MARCELO MACARRÓN?

Si bien -en un inicio- Marcelo Macarrón había sido acusado por el delito de homicidio calificado contra su esposa Nora Dalmasso, finalmente fue absuelto por el tribunal de la Cámara Primera del Crimen en julio del 2022.

De esta manera, se descartó su participación en uno de los crímenes más sonados de la historia argentina reciente.

Y aunque su figura pública se mantuvo activa durante todo el proceso judicial, el hombre decidió alejarse de los focos de la prensa tras la absolución.

¿DÓNDE ESTÁ AHORA MARCELO MACARRÓN?

En declaraciones para Infobae, concedidas en julio del 2023, Marcelo Macarrón confirmó que continuaba viviendo en la misma casa donde su esposa y madre de sus hijos, Facundo y Valentina, fue hallada sin vida.

“Sé que para mucha gente seguir viviendo en el lugar donde mataron horriblemente al amor de tu vida suena raro. Pensamos en irnos. Pero me quedé porque Nora sigue estando a su manera. El jardín fue creación de ella. Acá fuimos felices. Esta casa la hicimos con ella. Hay muchos afectos, recuerdos y actos de amor que no los puedo borrar”, explicó en su momento.

“Cuando me entregaron la casa, antes de volver a vivir pedí que limpiaran todo. La habitación donde mataron a Nora fue remodelada y se cambió la ventana. Quise quedarme pero transformando, todo lo que pude, las huellas del crimen. Quise mantener lo más lindo de esa casa que amamos con Nora”, agregó.

En aquella entrevista, Macarrón también contó que le faltaba tan solo un año para jubilarse, por lo que podemos presumir que -en la actualidad- ya se ha retirado de la vida profesional como médico traumatólogo.

Respecto a su sueño de vida, él manifestó que era “qué se haga justicia. Qué mis hijos y yo seamos felices aunque llevaremos un vacío toda la vida. Pero tenía otro que no puede cumplirse. Qué Nora hubiese visto a Facundo y a Valentina ahora. En las personas que son”.

Facundo Macarrón al lado de sus hijos, Marcelo y Valentina, en el detrás de cámaras de la serie documental "Las mil muertes de Nora Dalmasso" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí