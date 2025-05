Este 2 de mayo de 2025 aterrizó en los cines “Thunderbolts*”, la película que sigue a un irreverente equipo de antihéroes inadaptados del Universo Cinematográfico de Marvel. Ellos son Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker, quienes deben trabajar juntos tras caer en una trampa mortal que les preparó Valentina Allegra de Fontaine; si logran salir victoriosos, podría ser su redención. Además de ese gran obstáculo, también tendrán que luchar contra la última amenaza para la humanidad: Sentry, un héroe con un alter ego que lo convierte en malo.

Si ya la viste o está en tu lista de espera para poder disfrutarla uno de estos días, te damos a conocer cuáles son los próximos estrenos, tanto en la pantalla grande como streaming, del MCU este 2025. A continuación, lo que se viene en filmes y series los próximos meses.

“LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS” (Cine)

Fecha de estreno: viernes 25 de julio de 2025

Después de que Disney adquirió los activos cinematográficos y televisivos de Fox en 2019, Marvel Studios anunció la llegada de “Los Cuatro Fantástico: Primero Pasos”, que traerá a nuestros queridos personajes. Será un filme de época que se ambientará en su propio universo.

Los protagonistas son: Pedro Pascal como Reed Richards, alias Míster Fantástico; Vanessa Kirby como Sue Storm, alias La Mujer Invisible; Joseph Quinn como Johnny Storm, alias La Antorcha Humana; y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm, alias La Cosa.

Película basada en: "Los Cuatro Fantásticos" de Stan Lee y Jack Kirby

Dirección: Matt Shakman

Producción: Kevin Feige

“IRONHEART” (Serie)

Fecha de estreno: martes 24 de junio de 2025 en Disney+

“Ironhearth” nos presentará el origen de Riri Williams y cómo construye su propia armadura. El papel de este personaje emblemático está a cargo de Dominique Thorne, a quien vimos en ese mismo rol en 2022 en “Black Panther: Wakanda Forever”.

Junto a ella estará Anthony Ramos como Parker Robbins / El Encapuchado. Asimismo, Manny Montana, Alden Ehrenreich y Lyric Ross.

Serie basada en: "Ironheart" de Brian Michael Bendis y Mike Deodato

Showrunner: Chinaka Hodge

Dirección: Chinaka Hodge

“EYES OF WAKANDA” (Serie)

Fecha de estreno: miércoles 6 de agosto de 2025 en Disney+

“Eyes of Wakanda” seguirá a los guerreros de Wakanda que han viajado por el mundo para recuperar peligrosos artefactos de vibranium a lo largo de la historia y a los antepasados de T’Challa que transmiten el manto de Pantera Negra.

Se trata de una serie animada que se ambienta en el MCU, así que prepárate para ver cuatro emocionantes episodios. Cabe mencionar que será la primera serie de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel.

"Eyes of Wakanda" es la serie que llega a Disney+ (Foto: Marvel Studios)

Serie basada en: "Wakanda" de Stan Lee y Jack Kirby

Creado por: Ryan Coogler

Dirección: Todd Harris

“MARVEL ZOMBIES” (Serie)

Fecha de estreno: viernes 3 de octubre de 2025 en Disney+

“Marvel Zombies” es la serie animada del MCU que llega en el mes de Halloween. Se sabe que tendrá calificación TV-MA; es decir, será una de las más violentas y fuertes que se han presentado hasta la fecha.

También tendrá cuatro intensos episodios que exploran una línea de tiempo alternativa en el multiverso introducido en el episodio de What If...?, “What If... Zombies?!” (2021) en el que un grupo de supervivientes debe luchar contra antiguos héroes y villanos que ahora son zombis.

"Marvel Zombies" es la serie que llega a Disney+ (Foto: Marvel Studios)

Serie basada en: "Marvel Zombies" de Robert Kirkman y Sean Phillips

Dirección: Bryan Andrews

Producción ejecutiva: Kevin Feige

“HOMBRE MARAVILLA” (Serie)

Fecha de estreno: diciembre de 2025 en Disney+

“Wonder Man” es una miniserie de televisión estadounidense, basada en elpersonaje homónimo de Marvel Comics. Se prevé que sea la decimoséptima serie del Universo Cinematográfico de Marvel.

Yahya Abdul-Mateen II protagonizará a Simon Williams / Wonder Man , junto a Ben Kingsley , Demetrius Grosse y Ed Harris. Formará parte de la Fase Seis del MCU y se estrenará bajo el sello Marvel Spotlight.

Basada en: "El hombre maravilla" de Stan Lee

Creado por: Destin Daniel Cretton y Andrew Guest

Showrunner: Andrew Guest