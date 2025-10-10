CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en la exitosa novela de Alia Trabucco, “Limpia” (“Swim to Me” en inglés) es una película chilena de Netflix dirigida por Dominga Sotomayor y que narra la intensa relación entre Estela (María Paz Grandjean), una trabajadora doméstica, y la niña de seis años a la que cuida día y noche. A medida que su vínculo crece, crean un mundo secreto y dependiente que las conduce a un desenlace inevitable. ¿Qué pasó con Estela y la pequeña Julia?

El drama escrito por Gabriela Larralde y Dominga Sotomayor empieza con el padre de Julia (Rosa Puga Vittini) enseñando a nadar a su hija, pero de una manera poco ortodoxa: lanza a la niña al agua, provocándole una experiencia traumática y creando una relación negativa con la natación. De hecho, cuando debe asistir a sus clases en un centro deportivo, la pequeña se niega a participar.

Estela observa el malestar de Julia y decide llevarla a casa. Además, se preocupa por ayudar con sus clases de natación. Busca videos con técnicas para que los niños aprendan a nadar y hace algunos ejercicios con la niña, quien se siente muy cómoda con su niñera, incluso más que con sus padres.

Estela (María Paz Grandjean) se preocupa mucho con Julia (Rosa Puga Vittini), la pequeña a la que cuida en la película chilena "Limpia" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LIMPIA”?

Mientras la protagonista de “Limpia” pasa prácticamente todo el día con Julia, a veces, incluso las noches que la pequeña se escabulle hasta su habitación, los padres de la niña están enfocados en sus trabajos y en cualquier otra cosa que no se relaciona con su hija. El padre se mantiene ocupado con sus pacientes en el hospital y la madre le da prioridad a su galería de arte.

Ambos padres están tan enfocados en su vida laboral que dejan la responsabilidad de criar a su hija a Estela. Por eso, no notan los comportamientos de la niña, que no disfruta de la compañía de los vecinos que vienen a jugar a su casa, no escuchan cuando les dice que no quiere ir a clases de natación.

Cuando la madre de Estela sufre un accidente y debe ser sometida a una riesgosa operación, la mujer habla con sus sus jefes, pero ellos priorizan sus apretadas agendas a la necesidad de su empleada y la convencen para que se quede. El médico le asegura que ese tipo de cirugía es sencilla y que no debe preocuparse y le ofrece un pasaje de avión para unos días después.

Pero el viaje nunca llega, ya que una vecina de la madre de Estela la acompaña y luego la propia madre de Estela le dice a su hija que no viaje. Al ver que Julia está triste, la protagonista de “Limpia” también desiste de marcharse, pero no puede dejar de preocuparse con la salud de su madre.

Carlos (Rodrigo Palacios) se convierte en un apoyo para Estela (María Paz Grandjean) en la película chilena "Limpia" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LIMPIA”?

¿Qué pasó con Estela y Julia?

“Limpia” no solo muestra el lazo profundo que se forma entre la cuidadora y la niña, también hace hincapié en la realidad que viven muchas trabajadoras domésticas. Estela prácticamente no tiene una vida propia. La mayor parte del tiempo está encerrada en la casa de sus jefes y en ocasiones no puede disfrutar de sus días de descanso porque ellos tienen imprevistos y “necesitan” que cuiden de Julia.

Tras conocer a Carlos (Rodrigo Palacios), el empleado de una gasolinera cercana, empieza a frecuentarlo, pero tampoco tiene oportunidad de verlo como quisiera, ya que trabaja todo el día. Incluso, Navidad y Año Nuevo se queda cuidando a Julia. Aunque sus jefes le entregan obsequios e intentan ser considerados con ellos, realmente no se preocupan por la vida de su empleada.

Estela planea viajar a ver a su madre cuando sus jefes se vayan de vacaciones. Aunque solo unos días y luego les dará el alcance para cuidar de Julia. No obstante, la madre de Estela falleció. La dolorosa noticia, afecta demasiado a la protagonista de “Limpia”, quien pasa algunos días en cama. La ausencia de su cuidadora también afecta a Julia, quien se siente más sola que nunca.

Gracias a Carlos, Estela conoce a un perro callejero llamado Dadú que se escabulle en la casa y llega hasta la habitación de la niñera. Julia también juega con el animal, pero debido a un incidente, Dadú muerde a la niña. Estela actúa con rapidez y lleva a la pequeña al hospital, pero oculta el accidente a sus jefes. Eventualmente, la verdad sale a la luz y se produce un problema.

En medio de esa situación, Dadú entra a la casa, pero debido a la rejas electrificadas que colocó el médico tras un robo, el perro se electrocuta. Al ver el dolor del animal, Estela pierde el control, toma el arma de su jefe y le dispara. Más tarde, se marcha de la casa en la que ha vivido por muchos años. Pero antes de regresar a su pueblo, se entera de que Julia cayó a la piscina y se ahogó.

La pequeña Julia (Rosa Puga Vittini) muere y Estela (María Paz Grandjean) queda muy afectada en la película chilena "Limpia" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LIMPIA”?

“Limpia” está disponible en Netflix desde el 10 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película chilena solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

