“Los dos hemisferios de Lucca” (“Lucca’s World” en inglés) se basa en la historia real de lucha de Bárbara Anderson, una periodista y activista por los derechos de las personas con discapacidad que viajó hasta la India para que su hijo con parálisis cerebral recibiera un tratamiento experimental. Ella contó su travesía en un blog “El viaje de Lucca” y en el libro del mismo nombre de la película mexicana de Netflix. Entonces, ¿quién es el Dr. Kumar (Danish Husain) en la vida real?

Bárbara Anderson Font se trasladó a México en 2002 y en 2011 se convirtió en madre, lo que dio un gran giro a su vida, ya que debido a una complicación en el parto su hijo sufre de parálisis cerebral. A pesar de los diagnósticos de los médicos, ella nunca se rindió y buscó distintas terapias para mejorar la vida de Lucca. Y eso la llevó hasta el Dr. Rajah Vijay Kumar en la India.

¿QUIÉN ES EL DR. KUMAR DE LA VIDA REAL?

El Dr. Rajah Vijay Kumar estudió en la Universidad de Bangalore, donde se licenció en Ciencias con especialización en Física, Química y Matemáticas. Además, tiene posgrado en Microelectrónica, un Doctorado en Ciencias en Ingeniería Médica y una Maestría en Administración de Empresas en Gestión de Crisis Corporativas.

Así luce el Dr. Rajah Vijay Kumar en la vida real. El médico inspiró el personaje de la película "Los dos hemisferios de Lucca" (Foto: Linkedin)

De acuerdo con su perfil de Linkedin es “un investigador pionero y un líder de opinión en el campo de la Biofísica, la Radiobiología, la Nanotecnología, la Energía Sostenible, las Telecomunicaciones Modernas y la Gestión y Recuperación de Recursos Hídricos”.

“Especializado en Electrónica, Química Aplicada e Ingeniería Médica, ha trabajado durante 35 años en ingeniería de tejidos regenerativos y adquisición de datos biológicos de alta velocidad, modelado y simulación del sistema cardiovascular humano, inteligencia artificial y redes neuronales en diagnóstico e ingeniería médica”.

Tal como se muestra en “Los dos hemisferios de Lucca”, el Dr. Rajah Vijay Kumar creó el Cytotron, la máquina que ayuda a Lucca a realizar grandes avances y mejorar su calidad de vida. Pero ese no es su único invento del médico de 59 años, el Haemoseis 256, el For, el Sparse, el Fit, el TMDR, el Aquaria y el Aquatron también le pertenecen.

¿Dónde está el Dr. Kumar ahora?

Actualmente, el Dr. Kumar vive en Bengaluru, India, con su esposa y sus tres hijas. “Es miembro de la United Inventors Association (UIAUS), del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y de su Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), miembro de la United Writer’s Association (UWA), miembro de la American Chemical Society (ACS) y de la Genetic Society of America (GSA) y de la Association of Computing Machinery (ACM)”.

Además, es el presidente del grupo Organization de Scalene y también se desempeña como presidente de la junta directiva de muchas organizaciones globales.

El Dr. Rajah Vijay Kumar junto a Bruno, el hermano menor de Lucca en las imágenes de archivo de "Los dos hemisferios de Lucca" (Foto: Netflix)