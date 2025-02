A propósito del estreno de la sexta temporada de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” (“Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir” en inglés y “Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir” en su idioma original), el 29 de enero de 2025 en Disney Channel y Disney XD, te cuento una de las curiosidades de la franquicia animada francesa creada por Thomas Astruc. ¿Sabías que Adrien Agreste no fue la primera opción para convertirse en Cat Noir? ¿Qué personaje fue elegido originalmente para ser el héroe enmascarado?

De hecho, eso no es lo único diferente en la primera versión de la famosa serie animada. Al principio, la idea de Astruc era crear un cómic para adolescentes con una historia más oscura. No fue hasta que se reunió con el productor Jeremy Zag que su proyecto se volvió más amigable.

Asimismo, el concepto inicial de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” era una serie en 2D y Ladybug se inspiró en una mujer que el creador de la ficción conoció. Aunque existen varias curiosidades, nos centraremos en el personaje que debía ser Cat Noir en lugar de Adrien.

Originalmente, Félix Fathom fue concebido como Cat Noir en la serie animada "Miraculous: Las aventuras de Ladybug" (Foto: AB International Distribution)

¿QUÉ PERSONAJE DEBÍA SER CAT NOIR EN LUGAR DE ADRIEN?

Inicialmente, el personaje de Adrien Agreste, el que todos conocen como Cat Noir y compañero de Marinette Dupain-Cheng (Ladybug), no existía. En su lugar se creó a un niño rico y malcriado llamado Felix Graham de Vanily que empezaría a cambiar luego de convertirse en un héroe.

En medio del desarrollo de la historia de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” se descartó esa idea y se creó a Adrien Agreste, el hijo Sentimonstruo de Gabriel Agreste y Émilie Agreste, y compañero de aventuras de Ladybug.

No obstante, no eliminaron a Felix por completo, ya que se convirtió en el hijo de Colt Fathom y Amélie Graham de Vanily. Al igual que su primo Adrien, es un Sentimonstruo. Tiene un rol relevante a partir de la cuarta temporada de la serie animada.

La muerte de sus respectivos padres, afectó a los primos, pero mientras Adrien se convirtió en alguien amable y gentil, Félix se volvió grosero y agresivo. Felix también es un superhéroe, Formidable, que tiene una apariencia similar a la de Cat Noir.

Así luce Félix Fathom/ Formidable en la serie animada "Miraculous: Las aventuras de Ladybug" (Foto: AB International Distribution)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 6 DE “MIRACULOUS: LAS AVENTURAS DE LADYBUG”?

La temporada 6 de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” se estrenó simultáneamente en Disney Channel y Disney XD el sábado 25 de enero de 2025 a las 11 a. m. ET/PT. en Estados Unidos. Cada semana se emitirá un nuevo episodio hasta completar los 26.

