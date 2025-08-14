¡De la oficina a Las Vegas! Si pensabas que la empresa familiar Zapaterías Kuri & Glez estaba bien encaminada para evitar una posible ruina, lamento informarte que estás completamente equivocado, pues una vez más su futuro pende de un hilo, tanto así que Genaro y Michelle tendrán que viajar con todo su equipo a la “Ciudad del pecado”. Esto es lo que veremos en “Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas”, la tercera película del productor Francisco González Compeán y el director Chava Cartas. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta comedia.

Afiche de la película "Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas” (Foto: Draco Films / Liam Labs / Caesars Entertainment)

SINOPSIS DE “MIRREYES VS. GODÍNEZ: LAS VEGAS”

“Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas” nos presenta la crisis que está atravesando la zapatería familiar, por lo que Genaro y Michelle tendrán que salvarla yendo a Nevada, donde deben encontrar al dueño de Verde Vista Group para que firme un contrato.

Pero ellos no estarán solos, pues llegarán con todo su equipo para embarcarse en un viaje muy divertido, en el que los enredos, las tentaciones y hasta las ganancias inesperadas estarán en todo momento.

“Lo que comienza como un simple viaje de negocios pronto se convierte en una avalancha de situaciones descabelladas, porque en Las Vegas la única constante es la sorpresa… y la cruda que ni el menudo más picoso te quita”, se lee en la sinopsis oficial.

En "Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas", Genaro le dice a Michelle que no hizo firmar al ejecutivo el contrato (Foto: Draco Films / Liam Labs / Caesars Entertainment)

¿CÓMO VER “MIRREYES VS. GODÍNEZ: LAS VEGAS”?

“Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas” se estrenó el 14 de agosto de 2025 en las salas cines. Si quieres disfrutar de este filme, mira la cartelera de tu cine favorito para que elijas el horario que mejor se acomode a ti.

Nuevamente veremos a nuestros queridos personajes tratando de conseguir una firma para salvarla empresa familiar en "Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas" (Foto: Draco Films / Liam Labs / Caesars Entertainment)

TRÁILER DE “MIRREYES VS. GODÍNEZ: LAS VEGAS”

En el tráiler de “Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas” vemos en un primer momento a Michelle llamando a Genaro, quien se encuentra en la oficina. Ella está de viaje, por lo que no duda en hacerle mención el contrato que él le hizo firmar a un importante ejecutivo, señalando que es la mejor inversión que han tenido; sin embargo, este no lo hizo.

Cuando Mich llega, Genaro le cuenta la verdad: “Sí lo firmé, pero no lo mandé”, hecho que pone en riesgo el negocio familiar. Ante ello, él pide a su equipo resolver el problema entre todos. La misión: obtener la firma en el contrato y así salvar a la empresa de la ruina. Para ello, emprenden un viaje a Las Vegas, donde se meterán en líos y harán lo que sea para conseguir lo que buscan. ¿Lograrán salvarla?

¿DÓNDE SE RODÓ LA PELÍCULA?

La película “Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas” tiene como escenario principal el mítico casino Caesars Palace, el cual abrió sus puertas para el rodaje, pero con algunas condiciones.

“Pensamos que sería mucha fiesta, pero de verdad fue muy cansado. Era estar en locación de 2 a 4 de la mañana, levantarse temprano porque sólo prestarían la alberca cuatro horas, estar a tiempo porque igual nos separarían dos mesas de juego (para escenas), pero no debíamos llevarnos las fichas, era un rollo. Tienen mucha seguridad, pero fueron muy amables en apoyarnos”, confesó el equipo.

En "Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas", nuevamente veremos enredos (Foto: Draco Films / Liam Labs / Caesars Entertainment)

