Si eres fan de las telenovelas con drama, humor y personajes entrañables, seguramente ya escuchaste hablar de “Monteverde”. Esta nueva producción de TelevisaUnivision, que ha sido todo un fenómeno en México, llega a las pantallas de Univision en Estados Unidos este 3 de noviembre a las 10 p. m. (hora del Este).

Ahora que aterriza en suelo estadounidense, me parece un buen momento para contarte por qué está dando tanto de qué hablar. Y es que no es la típica telenovela que siempre ves en pantallas, y Gabriel Soto brilla con fuerza en un papel que, según él, le cambió la vida.

Gabriel Soto interpreta a Óscar León en la telenovela "Monteverde" (Foto: TelevisaUnivision)

¿DE QUÉ TRATA “MONTEVERDE”?

La historia comienza con Carolina Robles, interpretada por África Zavala, una mujer que se ve obligada a huir con su hijo luego de que su esposo la incrimina en un fraude. En medio del caos, acude a su hermana gemela, Celeste, que es monja. En un acto desesperado, ambas intercambian identidades y la protagonista termina en un lugar inesperado: el pueblo de Monteverde.

Este sitio tiene una peculiaridad: está compuesto exclusivamente por hombres, en parte gracias a Óscar León (Gabriel Soto), un hombre marcado por el abandono de su esposa que ahora desconfía de todas las mujeres. La llegada de Carolina, disfrazada de monja, cambia por completo la dinámica del lugar.

“Monteverde” presenta un equilibrio entre el drama tradicional y la comedia ligera. Hay momentos de tensión, pero también situaciones que arrancan sonrisas. Es una telenovela pensada para toda la familia.

Gabriel Soto ha sido muy abierto en entrevistas recientes al decir que esta historia fue un antes y un después en su vida. “Monteverde fue la luz al final del camino”, confesó. Después de un año complicado, con temas de salud incluidos, esta novela lo ayudó a reconectarse con su carrera y con él mismo.

EL ELENCO DE “MONTEVERDE”

La producción cuenta con un reparto sólido y diverso, encabezado por rostros muy conocidos en el mundo de las telenovelas. Aquí te dejo la lista principal de actores y sus personajes:

Gabriel Soto como Óscar León

África Zavala como Carolina Robles / Hermana Celeste

Cynthia Klitbo como Gloria Domínguez

Alejandro Ibarra como el padre Gabriel Farías

Ana Patricia Rojo como Eva

Arturo Carmona como Néstor Serrano

Óscar Bonfiglio como Manuel Toro

Mario Morán como Franco León

Fernanda Urdapilleta como Lucía Cohen

Aldo Guerra como Juan David Farías

Ana Karen Parra como Angelina Salazar

Ara Saldívar como Rosalía Gallegos

Manuel Riguezza como Lucas Bandini

Ximena Martínez como Juana Ortega

Christian Ramos como Hugo Toro

Claudia Acosta como Doris

Archie Balardi como Cárcamo

Paulette Hernández como Julieta Torres

María Alicia Delgado como la madre Gustava Río Seco

Rodrigo Álvarez como Moisés León

Mateo Juniel García como Andrés Rojas Robles

Fernanda Bernal como Paulina

Marcela Guzmán como Trinidad

África Zavala hace de Carolina Robles y la Hermana Celeste en la telenovela "Monteverde" (Foto: TelevisaUnivision)

¿DÓNDE Y CUÁNDO VERLA?

El estreno en Univision está programado para este lunes 3 de noviembre, a las 10 p. m. hora del Este / 9 p. m. hora del Centro. El horario es ideal para quienes buscan una historia ligera, pero con profundidad antes de cerrar el día y luego de una extensa jornada de trabajo.

Mira uno de los avances que se presentó antes de su estreno en México:

