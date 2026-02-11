CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque Elena (Giulia Michelini), Arturo Benini (Luca Argentero) y Blu Venturi (Caterina Forza) consiguieron su objetivo principal al final de la primera entrega de “Motorvalley”, todo parece indicar que el equipo aún tiene un claro camino por recorrer, problemas por resolver y secretos que asimilar. Entonces, ¿habrá segunda temporada de la serie italiana de Netflix creada por Francesca Manieri, Gianluca Bernardini y Matteo Rovere? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Un año después de que le quitaran el campeonato a los Dionisi por su arreglo de último minuto, Elena está decidida a volver al mundo de las carreras y remediar su error en honor a la memoria de su padre. Para ganar el Campeonato Italiano de Gran Turismo (GT), convence al expiloto legendario Arturo Benini y a la rebelde, pero talentosa, Blu Venturi, de unirse a su equipo. Ambos necesitan el dinero, así que aceptan.

Antes de empezar deben aprender a trabajar en equipo y aclarar viejas rencillas: Blu culpa a Arturo de la muerte de su padre. No obstante, Benini explica que fue un accidente en la pista y que jamás haría algo en contra de su mejor amigo. Cuando parecen tener esperanzas de ganar, Elena se queda sin fondos y recurre a un delincuente e incluso propone un gran robo para seguir en carrera.

Elena Dionisi (Giulia Michelini) rechaza la oferta de su hermano de regresar a la empresa familiar en el penúltimo episodio de la serie italiana "Motorvalley" (Foto: Netflix)

“MOTORVALLEY” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “Motorvalley”, serie italiana dirigida por Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa y Lyda Patitucci a partir del guion de Francesca Manieri, Rovere, Gianluca Bernardini, Michela Straniero y Erika Z. Galli. No obstante, el último capítulo deja el camino preparado para continuar con la historia de Elena, Arturo y Blu.

Al final de la primera temporada, Blu sufre un accidente en la penúltima carrera luego de perder el control por ver el video de la muerte de su padre. Cuando despierta, Arturo le aclara que aunque tenía un romance con su madre, no provocó la muerte de su mejor amigo. Tras aclarar eso, Blu asegura estar lista para volver a competir y oculta que tiene un problema de visión.

En la recta final de la última carrera, Blu tiene problemas de visión, pero con la guía de Arturo es la segunda en cruzar la línea de meta. Mientras celebran la victoria, surgen nuevos problemas. Elena sugiere que Blu podría ser hija de Arturo y la policía los busca con preguntas sobre un robo en el puerto de Ravena.

Por lo tanto, la segunda temporada de “Motorvalley” debe responder a estas preguntas. ¿Blu realmente es la hija de Arturo? ¿La policía tiene pruebas en su contra? ¿Esa investigación afectará su victoria? ¿Arianna tiene más secretos? ¿Qué pasará con el romance de Blu y Ferri? ¿Y su amistad con Ahmi?

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia. Entre las métricas que evalúa antes de renovar una serie, se incluyen, cuántas personas la ven inicialmente, la tasa de abandono y la tasa de finalización.

¿Qué pasará con Blu (Caterina Forza), Arturo (Luca Argentero) y Elena (Giulia Michelini) en una segunda temporada de la serie italiana "Motorvalley"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MOTORVALLEY”?

“Motorvalley” está disponible en Netflix desde el 10 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie italiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí