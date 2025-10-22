Hay historias que traspasan la ficción y tocan la piel con la fuerza de lo vivido. Tamara Trottner, autora mexicana de “Nadie nos vio partir”, ha conmovido a miles de lectores y espectadores al revelar que detrás de su exitosa novela —ahora convertida en serie de Netflix— hay una herida real: la del secuestro que ella y su hermano sufrieron en su infancia, a manos de su propio padre. Décadas después, Trottner no solo volvió a encontrarse con él, sino que decidió enfrentarse al perdón, a ese acto tan humano como doloroso que marca la verdadera liberación.

ASÍ FUE COMO TAMARA TROTTNER PERDONÓ A SU PADRE

Después de más de treinta años sin contacto, Tamara se reencontró con su padre, Leo, en un encuentro que ella misma describió como “profundamente curativo”. En una entrevista con ADN Opinión, la escritora confesó que no solo lo perdonó, sino que también le pidió perdón.

La conmovedora serie “Nadie nos vio partir” ha capturado la atención del público con su impactante relato de secuestro y venganza (Foto: Netflix)

“Lo perdoné a mi papá. Y lo más importante fue que le pedí perdón. Creo que esa fue la parte más curativa”, dijo. Con voz serena, recordó que él falleció en 2019, poco antes del lanzamiento de su novela, y que ese adiós definitivo fue también un cierre en paz.

El reencuentro entre ambos no fue inmediato ni sencillo. Tamara reconoció que a su hermano le resultó más fácil acercarse a su padre. “Yo soy más necia”, confesó entre risas y honestidad. “Conmigo le costó más trabajo”. Y sin embargo, ese proceso, lleno de silencios, conversaciones pendientes y lágrimas contenidas, fue el inicio de una reconciliación que ella necesitaba para poder seguir escribiendo —y viviendo— con libertad.

EN ESE ENCUENTRO, TAMARA ESCUCHÓ POR PRIMERA VEZ LA VERSIÓN DE SU PADRE

No se trató de justificar, sino de comprender. Fue, como ella misma señala, un acto de resignificación: mirar el pasado sin negar el dolor, pero también sin permitir que este siga dictando el presente. Ese diálogo, aunque tardío, le permitió entender que la historia de su familia no se limitaba a víctimas y culpables, sino a seres humanos atrapados en la complejidad de sus propias decisiones.

La madre de Tamara también tuvo un papel esencial en este proceso. La autora ha revelado que su madre nunca habló mal de su padre, un gesto que, visto en retrospectiva, fue una lección de empatía. Esa neutralidad maternal, lejos de ser indiferencia, ayudó a que Tamara y su hermano pudieran formar su propio criterio con el tiempo. Y quizás por eso, cuando llegó el momento del perdón, la escritora fue capaz de hacerlo desde un lugar de madurez y comprensión.

LA ESCRITURA, COMO HA RECONOCIDO TROTTNER, FUE SU REFUGIO Y SU CATARSIS

A través de “Nadie nos vio partir”, logró transformar el dolor en arte y ofrecer una historia que, si bien nace de su experiencia personal, resuena en quienes han enfrentado traumas similares. Netflix adaptó su novela con sensibilidad, destacando la violencia vicaria —esa que afecta a los hijos cuando los conflictos entre los padres se desbordan—, y mostrando que incluso en la herida más profunda puede haber espacio para la esperanza.

Hoy, Tamara Trottner no solo es una autora reconocida, sino también una voz que invita a mirar de frente el pasado, sin miedo ni resentimiento. Su historia, que entrelaza vida y literatura, se convierte en un recordatorio poderoso: el perdón no borra el dolor, pero lo transforma. Y en esa transformación, como ella misma ha demostrado, puede encontrarse la paz que tanto se busca.

