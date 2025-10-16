Si tenemos que mencionar una serie que nos ha llevado hasta las lágrimas, sin duda “Nadie nos vio partir” es una de ellas, la cual se encuentra disponible en Netflix. Se trata de un drama que nos muestra cómo la venganza por una infidelidad lleva a un padre separar a sus dos menores hijos de su madre. Aunque el dolor de la mujer es intenso, los pequeños también se ven envueltos en medio de este suceso que ni siquiera comprenden, pues de un momento a otro tuvieron que dejar su hogar y desligarse por completo de su progenitora. Pese a que la trama nos pone muy sensibles, ¿sabías que se basó en un caso de la vida real? Sí, esta producción se inspiró en el libro homónimo de Tamara Trottner, quien narró su historia cuando era niña en sus páginas. Por tal motivo, te doy a conocer quién es la autora.

Durante un conversatorio con escritoras mexicanas (Foto: Tamara Trottner / Instagram)

¿QUIÉN ES TAMARA TROTTNER?

Tamara Trottner es la autora del libro “Nadie nos vio partir”, que se basó en su experiencia personal cuando ella y su hermano fueron apartados de su madre.

SUS ESTUDIOS. Nació en México D.F. Estudió tanto la primaria como secundaria en el Colegio Hamilton, donde nació su amor por los libros y la lectura. Varias de las amistades que formó en las aulas siguen en su vida hasta la actualidad. Más adelante, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac, de la cual es licenciada, posteriormente sacó su Maestría en Apreciación y Creación Literaria en casa Lamm y un Doctorado en Investigación y Creación Literaria con especialidad en novela.

Tras graduarse de la Maestría en Historia del Pensamiento en la Universidad Panamericana (Foto: Tamara Trottner / Instagram)

RECONOCE SU AMOR POR LA LECTURA. “Siempre me ha seducido entender la fascinación que producen las palabras, las historias bien contadas, el mundo de las letras. Primero me convertí en lectora y, muy pronto, quise encontrar mi voz a través de mis letras” , escribió en su cuenta de Instagram.

PUBLICÓ SUS LIBROS. Publicó su primer libro de cuentos "Un último pedazo de bruma" en 2001, mientras que su primera novela llegó en 2008. Su obra "Nadie nos vio partir" la publicó en 2020.

"Miren quien llegó a la 5ta avenida en NY", publicó en enero de 2024 (Foto: Tamara Trottner / Instagram)

SU OTRA FACETA LIGADA A LOS LIBROS. Además de escribir, es directora editorial de Punto y Aparte, que publica libros de arte y libros para empresas. “Con esta editorial he participado en la parte creativa, literaria y en la búsqueda de patrocinios con los títulos: ‘Mi Nombre es Río Secreto’, ‘Amazing’ y ‘Libro del Museo Memoria y Tolerancia’” , precisó.

TIENE UN ESPACIO EN LA RADIO. En la emisora 889 Noticias tiene un programa con Iñaki Manero, en la sección "Recomendación para leer", en la que habla sobre su amor por la literatura.

Tiene un programa para dar recomendaciones sobre lecturas (Foto: Tamara Trottner / Instagram)

ESTUDIÓ CABALÁ. Se trata de una ciencia mística del judaísmo que explora la esencia de Dios, el alma humana y el universo. “Me llevó de la mano cuando me sentí confundida (…). Decidí dar algunas clases de Cabalá, religiones comparadas y análisis literario en varias instituciones”.

ESTUDIÓ CABALÁ. Se trata de una ciencia mística del judaísmo que explora la esencia de Dios, el alma humana y el universo. "Me llevó de la mano cuando me sentí confundida (…). Decidí dar algunas clases de Cabalá, religiones comparadas y análisis literario en varias instituciones".

LE GUSTA VIAJAR. Ha viajado por diversas partes del mundo con el fin de conocer las diversas culturas, formas de vida, el arte y la gastronomía local.

SU VIDA FAMILIAR. Está casada y tiene tres hijos. Además, se convirtió en abuela.

"La librería Albertina dentro de la embajada de Francia en NY. ¡Una joya!", escribió en enero de 2024 (Foto: Tamara Trottner / Instagram)

