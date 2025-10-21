“Nadie quiere esto” (“Nobody Wants This”), presenta el vínculo entre Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody), quienes atraparon a todos sus espectadores en la primera temporada por su química. Y ahora que la segunda temporada está por llegar a Netflix, son miles que se mantienen muy expectantes y con muchas ganas.

Esta serie creada por Erin Foster, que mezcla comedia, drama y un toque de caos emocional, regresa el 23 de octubre de 2025, y promete explorar lo que pasa después del flechazo inicial, por lo que podemos esperar nuevos conflictos entre los protagonistas y nuevos personajes.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “NADIE QUIERE ESTO”?

La segunda temporada de “Nobody Wants This” estará disponible a partir del miércoles 23 de octubre de 2025, en Netflix. Como es habitual con las producciones originales de la plataforma, los episodios se liberarán a las 12:00 a. m. (hora del Pacífico en Estados Unidos), lo que equivale a:

3:00 a. m. (hora del Este)

2:00 a. m. (hora del Centro)

2:00 a. m. en México

1:00 a. m. en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador

3:00 a. m. en Colombia, Perú y Ecuador

4:00 a. m. en Venezuela, Paraguay y Bolivia

5:00 a. m. en Chile, Argentina y Uruguay

Imagen promocional en inglés de la segunda temporada de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “NADIE QUIERE ESTO” EN NETFLIX?

Si ya tienes una cuenta activa de Netflix, solo necesitas buscar el título original: “Nobody Wants This”. La plataforma suele destacar los estrenos recientes, así que probablemente lo veas en la página de inicio.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA 2?

En esta nueva entrega, veremos cómo la relación entre Joanne y Noah se pone a prueba en situaciones mucho más reales. Ya no se trata solo de enamorarse, sino de encajar en la vida del otro: las fiestas familiares, las diferencias culturales (recordemos que él es rabino y ella es agnóstica), las expectativas a futuro y los pequeños choques del día a día.

REPARTO COMPLETO DE “NOBODY WANTS THIS” - TEMPORADA 2

Kristen Bell como Joanne.

Adam Brody como Noah.

Justine Lupe como Morgan.

Timothy Simons como Sasha.

Jackie Tohn como Esther.

Michael Hitchcock como Henry.

Stephanie Faracy como Lynne.

Paul Ben-Victor como Ilan.

Tovah Feldshuh como Bina.

Sherry Cola como Ashley.

D’Arcy Carden como Ryann.

Leighton Meester como Abby.

Miles Fowler como Lenny, un nuevo interés romántico para Morgan.

Alex Karpovsky como Big Noah, un rabino bastante particular.

Arian Moayed como el Dr. Andy, un terapeuta carismático y algo engreído.

Kristen Bell y Adam Brody en las grabaciones de la segunda temporada de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

