En septiembre de 2024, nos preguntábamos si la relación entre una presentadora de un podcast y un rabino podría sobrevivir a sus distintos estilos de vida y sus entornos familiares; pues bien, esto lo supimos tras el estreno de “Nadie quiere esto” (“Nobody Wants This”, en su idioma original), en el que Joanne y Noah – tras diversos obstáculos – demuestran que su amor es más fuerte que todo. Sin embargo, el final no deja muy claro si el joven renunciará a ser rabino principal o si su amada se unirá a la comunidad, interrogantes que absolveremos con la segunda temporada que se estrenó este 23 de octubre de 2025 por Netflix. Aunque recién aterrizó en la plataforma de streaming esta nueva tanda de episodios, los seguidores de esta comedia romántica se preguntan si tendrá una tercera temporada. La respuesta en los siguientes párrafos.

Vale precisar que la entrega dos, de diez episodios, tiene nuevamente como protagonistas a Kristen Bell y Adam Brody.

Adam Brody como Noah y Kristen Bell como Joanne en la segunda temporada de "Nadie quiere esto"

¿TENDRÁ TERCERA TEMPORADA LA SERIE “NADIE QUIERE ESTO”?

Desde que aterrizó en la plataforma de streaming, “Nadie quiere esto” se convirtió en una de las series preferidas de la audiencia, por lo que su renovación para una segunda temporada llegó semanas después de su estreno.

Teniendo en cuenta que la trama nuevamente atrapará a la audiencia, algo que ya suponemos por lo mostrado en el tráiler, sus fanáticos también se preguntan si la serie tendrá una tercera entrega. Por el momento debemos esperar un poco más, toda vez que la edición dos llegó recién este 23 de octubre.

Lo más probable es que debemos esperar varios días para saber si otra vez le dan luz verde. Antes, tomemos en cuenta que la segunda temporada recién se confirmó casi un mes después del estreno de la primera edición; por tanto, la noticia de una renovación de la entrega tres llegaría en cuatro o cinco semanas aproximadamente.

Kristen Bell y Adam Brody en las grabaciones de la segunda temporada de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

“NADIE QUIERE ESTO” SE CONVIRTIÓ EN UN ÉXITO

La primera temporada de “Nadie quiere esto”, además de convertirse en un éxito en Netflix, obtuvo tres nominaciones en la 77.a ceremonia de los Premios Primetime Emmy, incluida en la categoría Mejor serie de comedia.

“Nobody Wants This” fue creada por Erin Foster, quien narra sus experiencias personales sobre su propia relación en la vida real.

“Diría que la mejor escritura surge de la experiencia personal porque te permite expresar tu perspectiva única sobre la situación. No siempre se me da bien ver las cosas que me pasan en la vida como historias para contar en televisión”, dijo en una entrevista con Harper’s Bazaar.

Imagen promocional en inglés de la segunda temporada de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí