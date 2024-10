Casi 10 años después de haber llegado a su fin, “Naruto Shippuden” sigue haciendo esta noticia, esta vez por la llegada de las temporadas 6 y 7 a Netflix con doblaje al español latino.

El 1 de octubre, la plataforma de streaming habilitó los arcos comprendidos entre los capítulos 113 y 151 del anime, aunque con cierta polémica de por medio (aunque “polémica” quizá no es una palabra muy justa para el debate que se abrió en las redes sociales).

¿QUÉ PASÓ CON EL DOBLAJE DE “NARUTO SHIPPUDEN”?

La polémica -o anécdota- es protagonizada por Deidara, uno de los miembros de Akatsuki. Pasa que más de un fan ha expresado su descontento por la voz escogida para caracterizar en español latino al ninja: no ha sido el mismo doblaje de las anteriores temporadas de “Naruto Shippuden”.

¿Por qué fue efectuado este cambio? Por si no lo sabías, la voz original de Deidara en español latino fue interpretada por Jesús Barrero, un conocido actor de doblaje mexicano que lamentablemente falleció en el año 2016. A lo largo de su trayectoria, Barrero también fue la voz de personajes como Seiya en “Saint Seiya” y de Luke Skywalker en las películas de “Star Wars”.

Cuando el proyecto de doblar el resto de capítulos de “Naruto Shippuden” fue retomado, la producción encargó el personaje de Deidara a Enrique Chi, un cantante con no muchos créditos de doblaje en su haber, pero que ya había sido la voz de Deidara en “Road to Ninja: Naruto the Movie”, la sexta película del anime.

Como el cambio en los tonos de voz es evidente, informó Reporte Índigo, más de un seguidor de la franquicia reaccionó de forma negativa, argumentando que se había perdido la “esencia” de Deidara para el pasaje de la pelea contra Sasuke.

ALGUNAS DE LAS CRÍTICAS DEL PÚBLICO AL DOBLAJE DE DEIDARA

“ La actuación de la nueva voz de Deidara tiene que ser la peor que he escuchado en todo el doblaje de ‘Naruto’ ” - @mr_animax

” - @mr_animax “ De verdad que el nuevo doblaje de Deidara en latino está horrible, no tiene el toque que tenía el anterior, no le queda para nada ” - @toughttime

” - @toughttime “ La nueva voz de Deidara en ‘Naruto Shippuden’ xd. Parece que pusieron a alguien que apenas está entrando en el doblaje, se oye pésimo ” - @ryuikuru

” - @ryuikuru “ Lo del actor de voz de Deidara en el nuevo doblaje es chistoso, es súper maluca la voz, pero sé quién es el actor y me da pesar decir que mata de aburrimiento el personaje ” - @_Mikasaily

” - @_Mikasaily “Me mama volver a ver ‘Naruto Shippuden’ con el doblaje latino. Pero qué pésimo trabajo hizo el actor que pusieron en el papel de Deidara. Y luego al lado de maestros como Rubén Trujillo y Victor Ugarte se nota demasiado la disrupción de su mal trabajo” - @legark

¿CÓMO VER “NARUTO SHIPPUDEN”?

Las siete primeras temporadas de “Naruto Shippuden” están disponibles en Netflix. Solo necesitas una suscripción para acceder al contenido.

El anime también está disponible, completo, en Crunchyroll.