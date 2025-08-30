Desde su estreno en diciembre de 2023, “Mi vida con los chicos Walter” no solo se convirtió en una de las series juveniles más exitosas de Netflix, sino también en el origen de rumores que siguen encendiendo las redes. Con el estreno de la temporada 2 el pasado 28 de agosto, las miradas no solo están puestas en el triángulo amoroso de Jackie, Cole y Alex, sino también en lo que ocurre fuera de la pantalla con los protagonistas Noah LaLonde y Nikki Rodríguez.

Ambos actores interpretan intereses románticos en la ficción, lo que alimentó rápidamente las especulaciones de que el romance podría haber traspasado la pantalla. Varias apariciones conjuntas en entregas de premios y eventos durante el último año y medio —incluyendo los Globos de Oro 2024 y los People’s Choice Awards 2024— hicieron que los fans comenzaran a preguntarse si había algo más que amistad entre ellos.

Noah LaLonde nació el 22 de marzo de 1998 (Foto: Netflix)

¿NIKKI RODRÍGUEZ Y NOAH LALONDE SON NOVIOS EN LA VIDA REAL?

LaLonde, de 27 años, no ha confirmado ni negado nada, pero reconoció el impacto de esta “intensidad” en la audiencia. “Creo que esa inversión y esa intensidad, tanto dentro como fuera de la pantalla, son muy divertidas”, comentó en entrevista con People. Aunque prefiere mantener su vida privada fuera del foco, admite sentirse agradecido por el cariño y la pasión que despierta la serie.

Sin embargo, la popularidad también tiene un precio. Noah confesó que a veces la fuerza de la base de fans puede sentirse como una “bestia diferente”: abrumadora y absorbente para un actor que recién comienza su carrera. Su estrategia para manejarlo es clara: tomar descansos de las redes sociales y priorizar su espacio personal. “La clave está en crear tu propio espacio entre todo ese ruido”, reflexionó.

Nikki Rodríguez es una actriz, productora y modelo estadounidense de 22 años (Foto: Netflix)

Por su parte, Nikki Rodríguez, de 22 años, también ha sentido la presión de las miradas curiosas. La actriz admitió que las especulaciones pueden ser incómodas, pero prefiere no darles demasiada importancia. “Simplemente trato de no tomármelo demasiado personal o demasiado en serio”, dijo. Para ella, la mejor manera de sobrellevar la atención es vivir cada día con autenticidad y apoyarse en la amistad con sus compañeros de reparto.

La complicidad entre Nikki, Noah y Ashby Gentry —quien interpreta a Alex, el hermano menor Walter que también compite por el corazón de Jackie— se ha vuelto evidente en eventos públicos y en redes sociales. Rodríguez incluso los describió como “personas increíbles y maravillosas”, destacando el vínculo cercano que los une más allá de la ficción.

A pesar de que los rumores continúan, tanto LaLonde como Rodríguez han encontrado maneras de mantener la calma. Noah asegura que nunca lo ha sentido como algo abrumador gracias a su capacidad de separar lo personal de lo público, mientras que Nikki opta por restar importancia y enfocarse en lo positivo. Ambos coinciden en que lo mejor es disfrutar del momento y no dejar que la especulación defina sus vidas.

