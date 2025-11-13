“Now You See Me: Now You Don’t” (o simplemente “Now You See Me 3”) es la tercera entrega de la franquicia de robos e ilusionistas más famosa del séptimo arte contemporáneo. Así, bajo la dirección de Ruben Fleischer, la película llega a los cines de Estados Unidos este viernes 14 de noviembre del 2025, por lo que—quizá—te gustaría saber si la cinta tiene escena post-créditos. En ese sentido, para averiguarlo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción también es conocida como "Los ilusionistas 3: Ahora me ves, ahora no“ (Latinoamérica) y "Ahora me ves 3" (España).

Además, a lo largo de sus 112 minutos de metraje, reúne otra vez a las estrellas Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher como los 'Four Horsemen' (Cuatro Jinetes).

A ellos se les suman nuevos talentos al elenco, como Justice Smith, Ariana Greenblatt, Dominic Sessa y Rosamund Pike.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Now You See Me 3″:

¿DE QUÉ TRATA “NOW YOU SEE ME 3”?

Este filme retoma la historia de los protagonistas de la historia casi una década después de los eventos de la segunda película (estrenada en el 2016).

Resulta que el grupo de ilusionistas—conformado por J. Daniel “Danny” Atlas (Eisenberg), Merritt McKinney (Harrelson), Jack Wilder (Franco) y Henley Reeves (Isla Fisher)—se ha mantenido bajo el radar, con vidas discretas y alejadas del espectáculo.​

Sin embargo, son reclutados nuevamente por Eye (Ojo), la misteriosa organización secreta de magos que dirige Dylan Rhodes (Mark Ruffalo).

¿Su nueva misión? Pues, infiltrarse en la compañía minera Vanderberg y exponer los crímenes y la corrupción de su CEO, Veronika Vanderberg (Pike), una villana que ha estado orquestando un plan global durante años.

“NOW YOU SEE ME 3”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es NO . Según múltiples fuentes especializadas, “Now You See Me 3” no tiene una escena adicional... ni durante ni después de los créditos.​

ComingSoon confirmó que, a diferencia de otras películas de la franquicia, los espectadores pueden abandonar la sala de cine una vez que empiecen a rodar los créditos finales, sin perderse contenido adicional.​

No obstante, ComicBook recalca algo importantísimo: aunque técnicamente no hay una escena post-créditos tradicional, existe un momento al final de la película (antes de que empiecen los créditos) en el que aparece un personaje clave que establece claramente que habrá una cuarta película. Por lo tanto,​ te recomiendo prestarle mucha atención al desenlace de la ficción.

¿CÓMO VER “NOW YOU SEE ME 3”?

Como mencioné previamente, “Now You See Me 3” se estrena en cines de Estados Unidos el viernes 14 de noviembre del 2025.

Por ende, para disfrutarla en este territorio, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

Cabe resaltar que la película es una producción distribuida por Lionsgate Films y Summit Entertainment.

En otros países, el largometraje sigue esta programación de lanzamiento:

Latinoamérica: jueves 13 de noviembre del 2025

jueves 13 de noviembre del 2025 España: viernes 14 de noviembre del 2025

El póster de "Now You See Me: Now You Don't", película del director Ruben Fleischer que se desarrolla a lo largo de 112 minutos de metraje (Foto: Lionsgate)

