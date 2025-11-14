El viernes 14 de noviembre del 2025, “Now You See Me: Now You Don’t” (también conocida como “Now You See Me 3”, “Los ilusionistas 3”, “Nada es lo que parece 3” o “Ahora me ves 3“) llegó a los cines de Estados Unidos y España, sumándose a las carteleras de Latinoamérica (donde ya se había estrenado un día antes). Así, a propósito de este emocionante lanzamiento, quizá te gustaría repasar la saga cinematográfica completa antes de ver la nueva entrega. Por eso, en esta nota, te cuento en qué plataformas están disponibles las primeras películas de la franquicia. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Now You See Me 3” está dirigida por Ruben Fleischer y, a lo largo de 112 minutos de metraje, trae consigo más magia, atracos y giros argumentales.

Y, tal como muchos se pueden imaginar, retoma la historia de los Cuatro Jinetes: J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Henley Reeves (Isla Fisher) y Jack Wilder (Dave Franco)... ahora en compañía de una nueva generación de ilusionistas.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película:

¿DÓNDE VER “NOW YOU SEE ME”, LA PRIMERA PELÍCULA DE LA SAGA?

“Now You See Me” (“Los ilusionistas”, “Nada es lo que parece” o “Ahora me ves”) es la cinta del 2013 que lo inició todo. Esta fue dirigida por Louis Leterrier y tiene una duración de 115 minutos.

¿De qué trata? Cuatro magos de carrera mediocre son reclutados por una misteriosa organización llamada El Ojo (Eye) para convertirse en los Cuatro Jinetes. Durante sus espectáculos de magia, roban bancos y redistribuyen el dinero a sus audiencias, mientras el agente del FBI Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) intenta detenerlos.​

¿Cómo verla? En Estados Unidos, está disponible en el catálogo de Peacock y Starz.

¿Y en otros territorios? En Latinoamérica, la encuentras en Netflix; en España, en Movistar+.

¿DÓNDE VER “NOW YOU SEE ME 2”, LA SEGUNDA PELÍCULA DE LA SAGA?

“Now You See Me 2” (“Los ilusionistas 2”, “Nada es lo que parece 2” o “Ahora me ves 2”) es la película del 2016 que continúa la historia. Bajo la dirección de Jon M. Chu, esta se desarrolla a lo largo de 129 minutos de metraje.

El póster de "Now You See Me 2", película en la que los cuatro jinetes usan sus poderes de ilusión en una estafa que involucra a un magnate y a un revolucionario dispositivo tecnológico (Foto: Summit Entertainment / Lionsgate)

¿De qué trata? Los Cuatro Jinetes, ahora con Lula (Lizzy Caplan) reemplazando a Henley, intentan exponer a un CEO tecnológico corrupto, pero son secuestrados y llevados a Macao por Walter Mabry (Daniel Radcliffe), un prodigio tecnológico que los obliga a robar un dispositivo de descifrado de datos.

¿Cómo verla? En Estados Unidos, está disponible en el catálogo de Peacock y Starz.

¿Y en otros territorios? En Latinoamérica, la encuentras en Netflix y Amazon Prime Video; en España, en Movistar+.

