Los fans de las series “Chicago Fire”, “Chicago Med” y “Chicago P.D.” se preparan para una de las noches más esperadas de la temporada: el nuevo crossover del universo “One Chicago” que reúne a estas producciones en una misma cita especial por NBC. Y es que, más que simples capítulos seguidos, la cadena lo promociona como una historia de alto impacto narrada en tres partes, pensada para que el público la viva como un gran evento televisivo titulado “The Reckoning”. ¿Te gustaría verlo? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que este crossover marca el regreso de las tres ficciones tras una pausa de un mes provocada por la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 en NBC, evento que obligó a suspender la programación habitual de la cadena durante buena parte de febrero.

Asimismo, se trata del segundo gran crossover del universo “One Chicago” en apenas dos años, considerando que el anterior—titulado “In the Trenches”—se emitió en enero del 2025 y fue el primero desde el 2019.

De esta manera, la franquicia creada por Dick Wolf vuelve a apostar por una noche temática en la que bomberos, médicos y policías de Chicago enfrentarán una amenaza sin precedentes.

Y esta vez, hay un ingrediente especial que ha encendido las redes sociales: el regreso de Jay Halstead y Hailey Upton, dos personajes icónicos de “Chicago P.D.” que no aparecían en pantalla desde hace temporadas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One Chicago” 2026:

¿DE QUÉ TRATA EL CROSSOVER “ONE CHICAGO” 2026?

La historia del crossover arranca cuando el Firehouse 51 recibe una llamada de emergencia en un aeródromo tras la pérdida de comunicación con un avión de pasajeros en pleno vuelo.

Entonces, lo que inicialmente parece una operación de rescate convencional termina revelando un misterio mucho más grande y peligroso, con consecuencias que podrían poner en riesgo innumerables vidas.

Cabe resaltar que la trama fluye de forma continua a través de los tres episodios: en la segunda hora, los doctores de Gaffney se enfrentan a un misterio médico desconcertante vinculado al avión, mientras que en la tercera hora, la Unidad de Inteligencia trabaja contrarreloj junto al FBI para dar con los responsables.

¿QUÉ PERSONAJES REGRESAN EN EL CROSSOVER “ONE CHICAGO” 2026?

Sin duda, uno de los mayores atractivos del crossover “The Reckoning” es el retorno de Jesse Lee Soffer como Jay Halstead y el de Tracy Spiridakos como Hailey Upton.

Y es que, como muchos recordamos, Soffer dejó “Chicago P.D.” en la temporada 10 (2022), mientras que Spiridakos se despidió al final de la temporada 11 (2024).

Resulta que Upton ahora trabaja como agente especial del FBI y regresa a Chicago cuando una operación de narcotráfico la reconecta con sus antiguos colegas.

Por su parte, Halstead se encuentra involucrado en una misión encubierta del Ejército de Estados Unidos que termina cruzándose con el caso de su exesposa.

¿CUÁL ES EL HORARIO DEL CROSSOVER “ONE CHICAGO” 2026?

El orden habitual de las series sufre una modificación para esta noche: normalmente, “Chicago Med” abre la programación a las 8:00 p.m. (ET), seguida de “Chicago Fire” a las 9:00 p.m. y “Chicago P.D.” a las 10:00 p.m.

Sin embargo, dado que la trama del crossover comienza con los bomberos del Firehouse 51, “Chicago Fire” inaugura la noche y “Chicago Med” pasa a la segunda franja.

Así, el horario confirmado para el miércoles 4 de marzo del 2026 es el siguiente:

8:00 p.m. (ET) / 7:00 p.m. (CT): “Chicago Fire” – Temporada 14, episodio 13: “Reckoning, Part 1”.

– Temporada 14, episodio 13: “Reckoning, Part 1”. 9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT): “Chicago Med” – Temporada 11, episodio 13: “Reckoning, Part 2”.

– Temporada 11, episodio 13: “Reckoning, Part 2”. 10:00 p.m. (ET) / 9:00 p.m. (CT): “Chicago P.D.” – Temporada 13, episodio 13: “Reckoning, Part 3”.

A partir del miércoles 11 de marzo, se espera que las series retomen su orden habitual en la programación de NBC.

¿CÓMO VER EL CROSSOVER “ONE CHICAGO” 2026?

Para quienes no puedan sintonizar NBC en directo, el crossover completo estará disponible en Peacock—la plataforma de streaming de NBCUniversal—a partir del jueves 5 de marzo. Es decir, al día siguiente de la emisión en vivo.

Allí también se encuentran alojadas todas las temporadas de las tres series del universo “One Chicago”, por lo que es una excelente opción para ponerse al día antes del evento.

El póster de "One Chicago", especial programado para emitirse el miércoles 4 de marzo del 2026 (Foto: NBC)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí