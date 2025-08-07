Podríamos decir que una semana perfecta para los fans de “One Piece” es aquella en la que disfrutan de un nuevo episodio del anime de Crunchyroll y un nuevo capítulo del manga de Eiichiro Oda. Sin embargo, para tristeza de muchos, eso no ocurrirá durante el fin de semana del 9 al 10 de agosto del 2025. ¿Quieres saber por qué? Pues, te invito a conocer la respuesta en las siguientes líneas.

Vale precisar que esta no es la primera vez que la historia de “One Piece” se interrumpe, pues tanto el show televisivo como la publicación han tenido algunos retrasos últimamente.

Estas pausas suelen responder a días festivos o descansos del autor, lo que -por supuesto- reduce la cantidad de capítulos anuales de la obra.

Antes de continuar, mira el opening del Arco de Egghead de “One Piece”:

¿POR QUÉ HA SIDO RETRASADO EL CAPÍTULO 1157 DEL MANGA “ONE PIECE”?

Si bien muchos fans esperaban el lanzamiento del capítulo 1157 del manga “One Piece” el próximo domingo 10 de agosto del 2025, se ha advertido que ese día no habrá una nueva entrega del texto.

Resulta que la fecha coincide con la clásica pausa de verano de la revista Shonen Jump, por lo que el capítulo -finalmente- llegará el domingo 17 de agosto del 2025.

No obstante, los seguidores del show sobre Monkey D. Luffy no se quedarán sin novedades: el episodio 1139 del anime sí se estrenará el domingo 10 de agosto.

Por otro lado, el evento “One Piece Day”, el cual celebra la creación de Eiichiro Oda, tendrá lugar en el centro de exposiciones Tokyo Big Sight los días 9 y 10 de agosto.

¿CÓMO VER EL “ONE PIECE DAY” DEL 2025?

La transmisión de la cuarta edición del “One Piece Day” podrá verse a nivel internacional a través de YouTube.

El día 1: el sábado 9 de agosto vía este enlace

el sábado 9 de agosto vía este enlace El día 2: el domingo 10 de agosto desde este enlace

Entre otros invitados, se ha confirmado que los actores de doblaje Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Usopp), Hiroaki Hirata (Sanji), Ikue Ōtani (Chopper), Yuriko Yamaguchi (Nico Robin), Katsuhisa Hōki (Jinbe), Reiko Takagi (Jewelry Bonney) y Hideyuki Hori (Bartholomew Kuma) forman parte del evento.

Ellos estarán presentes para ofrecer una actuación de doblaje en directo y revelar información sobre el detrás de las cámaras de la grabación.

Imagen promocional del evento "One Piece Day" correspondiente al año 2025 (Foto: Toei Animation)

