Si ya viste el episodio 1138 del anime “One Piece” y te quedaste con ganas de más acción, es momento de prepararte para el siguiente capítulo de la producción. En ese sentido, te recomiendo alistar tu agenda y prestar mucha atención porque -en esta nota- te presento la fecha, la hora y el link para disfrutar del episodio 1139 del anime de Crunchyroll.

Vale precisar que el capítulo 1138 del show nos mostró el emotivo reencuentro entre Kuma y Bonney. No obstante, la rápida recuperación de Saturn nos recordó lo tensa que está la situación de nuestros personajes en la historia.

Y si bien algunos fans criticaron el exceso de flashbacks, se espera que el rumbo de la historia mejore en el próximo episodio, el cual trae consigo unos nuevos opening y ending.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1139 DE “ONE PIECE”?

El capítulo 1139 de “One Piece” se estrena el domingo 10 de agosto del 2025, bajo el título "Destroy Future Island - The Buster Call is Invoked“ (transcripción: ”Egguheddo o Hakai Seyo - Basutā Kōru Hatsudō“).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1139 DE “ONE PIECE”?

Teniendo en cuenta el cambio horario por países, el lanzamiento del episodio 1139 de “One Piece” respeta la programación establecida en el siguiente cuadro.

Horario según países:

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1139 DE “ONE PIECE”

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1139 DE “ONE PIECE”?

Al igual que el resto del anime, el episodio 1139 de “One Piece” forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para verlo, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Con esto en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la producción.

Jewelry Bonney en una escena del episodio 1139 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

