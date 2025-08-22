Si sigues el manga de “One Piece” desde hace años, probablemente entiendas la mezcla de emociones que puede causar una noticia como esta. Después de casi tres décadas de aventuras con Luffy y los Sombrero de Paja, cada nuevo capítulo se siente como un regalo. Y ahora, en pleno desarrollo del arco de Elbaf, uno de los más intensos hasta el momento, el anuncio de una nueva pausa ha hecho ruido en toda la comunidad.

El capítulo 1158, que originalmente debía llegar el 24 de agosto, fue pospuesto para el 31 de agosto de 2025, y muchos fans ya comenzaron a preguntarse qué está pasando detrás de cámaras. Pero más allá de la ansiedad por la historia, hay algo más preocupante rondando: el estado de salud de Eiichiro Oda, el autor del manga más vendido del mundo.

El capítulo 1158 del manga de "ONE PIECE" saldrá oficialmente en Manga Plus el día domingo 31 de agosto. (Foto: Shueisha)

NO ES LA PRIMERA PAUSA DEL MES

Agosto ha sido un mes inusual para “One Piece”. Oda ha tenido que tomar varios descansos en pocas semanas, lo que ha interrumpido el ritmo de publicación justo cuando estamos viviendo uno de los flashbacks más grandes y reveladores de toda la serie, con figuras legendarias como Rocks D. Xebec, Gold Roger, Garp y Harald tomando el protagonismo.

A veces esperamos todo el mes para ese cliffhanger que nos deje sin aliento, y cuando llega el anuncio de un nuevo receso, cuesta no sentirse decepcionado. Pero también es necesario mirar el panorama completo.

¿POR QUÉ SE ESTÁ TOMANDO TANTAS PAUSAS?

Aunque es fácil asumir que todo se debe a problemas de salud, lo cierto es que no todos los descansos de este mes han sido por causas médicas. La pausa anterior, por ejemplo, fue responsabilidad de Shonen Jump, la editorial japonesa que publica el manga. Sin embargo, el próximo descanso sí parece estar más vinculado a temas de tiempo y carga laboral.

Muchos lectores notaron que el capítulo 1157, a pesar de su contenido impactante, parecía haber sido elaborado con prisas. Esto podría indicar que Oda simplemente no tuvo el tiempo suficiente para pulirlo, lo cual es completamente entendible si consideramos la presión bajo la que trabaja.

LA SALUD DE ODA VUELVE A PREOCUPAR

Desde hace tiempo sabemos que Eiichiro Oda no está en su mejor forma física. Ha enfrentado problemas de salud en el pasado y, aunque sigue al frente del proyecto, la intensidad con la que trabaja —dibujando portadas, páginas a color, atendiendo entrevistas y más— es una carga que, para cualquier ser humano, puede ser excesiva.

Personalmente, creo que es admirable que aún nos entregue contenido de tanta calidad semana tras semana. Pero al mismo tiempo, este ritmo no es sostenible sin consecuencias, y es importante que como comunidad aprendamos a ser pacientes y prioricemos el bienestar del autor.

Oda es el mangaka de "One Piece", el manga más vendido de todos los tiempos. (Foto: Toei)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL CAPÍTULO 1158?

Para los que ya están contando los días, la nueva fecha oficial de publicación del capítulo 1158 es el domingo 31 de agosto de 2025 (hora internacional), o el lunes 1 de septiembre a las 00:00 JST si estás en Japón. Como siempre, el capítulo estará disponible de forma gratuita a través de Manga Plus, la plataforma oficial de Shueisha.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.