El anime “One Piece” sigue avanzando en su trama y ahora presenta su episodio 1130, el cual continúa mostrándonos algunos de los momentos más tristes del pasado de Bartholomew Kuma. Así, si eres uno de los espectadores ansiosos por verlo, esta nota es para ti. A continuación, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link para disfrutar del capítulo en Crunchyroll.

Vale precisar que esta es la adaptación televisiva del manga homónimo de Eiichirō Oda, el cual está protagonizado por Monkey D. Luffy como un chico que se hace a la mar para convertirse en un capitán pirata.

De esta manera, con sus dosis de aventuras, comedia y fantasía, la producción se ha consolidado como uno de los animes más famosos alrededor del mundo.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 1130 DEL ANIME “ONE PIECE”?

El episodio 1130 del anime de Crunchyroll se titula “¡La historia borrada! El God Valley de la desesperación" (transcripción: “Kesareta rekishi - Zetsubō no Goddobarē“) y, al igual que el anterior capítulo, continúa explorando la historia de Kuma.

De esta manera, podremos verlo en medio del famoso Incidente de God Valley, en el que los Piratas de Roger y la Marina se enfrentaron a los Piratas de Rocks.

Además, el capítulo supone la oportunidad perfecta para admirar a un joven Gol D. Roger, el “Rey de los Piratas”, quien aparece en escena con su indumentaria característica.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1130 DEL ANIME “ONE PIECE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1130 DEL ANIME “ONE PIECE”?

El episodio 1130 de “One Piece” se estrena el domingo 25 de mayo del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1130 DEL ANIME “ONE PIECE”?

Si no hay retrasos en su emisión, el capítulo llegará a Crunchyroll a las 10:15 a.m. (ET). Para conocer el horario ajustado a tu territorio, revisa la lista debajo de esta líneas.

Horario de estreno según el país:

Estados Unidos: 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET)

7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8:15 a.m.

8:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay: 11:15 a.m.

11:15 a.m. España: 4:15 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1130 DEL ANIME “ONE PIECE”?

Al ser una producción de Crunchyroll, puedes ver este y otros episodios de “One Piece” con una suscripción activa al servicio de streaming. Si quieres disfrutarlo online, este es el LINK oficial.

