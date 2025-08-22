El intenso Arco de Egghead del anime “One Piece” continúa con el esperado episodio 1141, el cual promete ser uno de los más emocionantes de la adaptación del manga de Eiichiro Oda. Pero, ¿conoces todos los detalles de su lanzamiento? Pues, en esta nota, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link para no perdértelo en Crunchyroll. ¡Presta atención!

Vale precisar que este capítulo marca un punto de inflexión en la historia, al centrarse en la llegada de los legendarios Dorry y Brogy como refuerzos para los Piratas de Sombrero de Paja en plena batalla en la isla de Egghead.

De esta manera, seremos testigos del inicio del contraataque de los Guerreros Gigantes, mientras Luffy continúa su enfrentamiento contra Saint Saturn.

Antes de seguir, mira el opening del Arco de Egghead de “One Piece”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1141 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1141 del anime de Crunchyroll se estrena el domingo 24 de agosto de 2025, bajo el título “Refuerzos Confiables: ¡Dorry y Brogy Llegan!" (en inglés: "Reliable Reinforcements! Dorry and Brogy Arrive!" y su transcripción: "Tanomoshiki Engun! Dorī to Burogī Tōchaku!“).

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1141 DE “ONE PIECE”

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1141 DE “ONE PIECE”?

El capítulo respeta el horario semanal establecido desde el regreso de la serie tras su pausa de seis meses.

Horario según países:

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1141 DE “ONE PIECE”?

Al igual que los anteriores capítulos del anime, el episodio 1141 de “One Piece” estará disponible en Crunchyroll.

Entonces, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Y es que los suscriptores pueden acceder -sin problemas- al contenido a través del LINK OFICIAL de la producción.

Brogy es un personaje clave en el episodio 1141 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

