Monkey D. Luffy utiliza su forma Gear 5 para enfrentar las amenazas en la isla Egghead. Aquí, en una escena del episodio 1141 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)
Monkey D. Luffy utiliza su forma Gear 5 para enfrentar las amenazas en la isla Egghead. Aquí, en una escena del episodio 1141 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

El intenso Arco de Egghead del anime continúa con el esperado episodio 1141, el cual promete ser uno de los más emocionantes de la adaptación del manga de . Pero, ¿conoces todos los detalles de su lanzamiento? Pues, en esta nota, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link para no perdértelo en Crunchyroll. ¡Presta atención!

Mira también:

Vale precisar que este capítulo marca un punto de inflexión en la historia, al centrarse en la llegada de los legendarios Dorry y Brogy como refuerzos para en plena batalla en la isla de Egghead.

De esta manera, seremos testigos del inicio del contraataque de los Guerreros Gigantes, mientras Luffy continúa su enfrentamiento contra Saint Saturn.

Antes de seguir, mira el opening del Arco de Egghead de “One Piece”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1141 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1141 del anime de Crunchyroll se estrena el domingo 24 de agosto de 2025, bajo el título “Refuerzos Confiables: ¡Dorry y Brogy Llegan!" (en inglés: "Reliable Reinforcements! Dorry and Brogy Arrive!" y su transcripción: "Tanomoshiki Engun! Dorī to Burogī Tōchaku!“).

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1141 DE “ONE PIECE”

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1141 DE “ONE PIECE”?

El capítulo respeta el horario semanal establecido desde el regreso de la serie

Horario según países:

PaísesHorarios
Estados Unidos8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:45 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:45 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:45 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay12:45 p.m.
España5:45 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1141 DE “ONE PIECE”?

Al igual que los anteriores capítulos del anime, el episodio 1141 de “One Piece” estará disponible en Crunchyroll.

Entonces, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Y es que los suscriptores pueden acceder -sin problemas- al contenido a través del de la producción.

Brogy es un personaje clave en el episodio 1141 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)
Brogy es un personaje clave en el episodio 1141 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC