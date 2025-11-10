Tras recaudar más de 153 millones de dólares en su paso por los cines a nivel mundial, la película “Otro viernes de locos” (en su idioma original: “Freakier Friday” y en España: “Ponte en mi lugar de nuevo“) llega a Disney Plus. Pero, ¿sabes exactamente cuándo? Pues, en esta nota, te explico todos los detalles sobre el lanzamiento de la cinta en la famosa plataforma de streaming. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción está dirigida por Nisha Ganatra y reúne nuevamente a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan como Tess y Anna Coleman, madre e hija que vuelven a experimentar el caótico intercambio de cuerpos... 22 años después de la película original, “Un viernes de locos” o "Freaky Friday" (2003).

Así, el filme trae consigo muchos momentos divertidos, mientras explora las complejidades de varias familias modernas.​

¿DE QUÉ TRATA “OTRO VIERNES DE LOCOS”?

La trama de “Otro viernes de locos” se desarrolla años después de que Tess y Anna vivieran aquella inolvidable crisis de identidad en la década de los 2000’s.

Resulta que Anna ahora es madre de Harper (Julia Butters), una surfista de 15 años, y está a punto de casarse con Eric (Manny Jacinto), un padre soltero que también tiene una hija adolescente, Lily (Sophia Hammons).

Entonces, un día, el caos aflora cuando un mágico intercambio de cuerpos vuelve a ocurrir, pero esta vez con un giro: Anna intercambia con Harper y Tess con Lily. Sí, las chicas Coleman están otra vez en problemas.

MIRA EL TRÁILER DE “OTRO VIERNES DE LOCOS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “OTRO VIERNES DE LOCOS”?

A continuación, repasa la lista de intérpretes del elenco principal de “Otro viernes de locos”:

Jamie Lee Curtis como Tess Coleman , ahora autora exitosa y abuela

, ahora autora exitosa y abuela Lindsay Lohan como Anna Coleman , ahora madre y productora musical

, ahora madre y productora musical Julia Butters como Harper Coleman , la hija de Anna

, la hija de Anna Sophia Hammons como Lily Reyes , la futura hijastra de Anna

, la futura hijastra de Anna Manny Jacinto como Eric , el prometido de Anna

, el prometido de Anna Maitreyi Ramakrishnan como Ella , una cantante que trabaja con Anna

, una cantante que trabaja con Anna Mark Harmon como Ryan , el esposo de Tess

, el esposo de Tess Chad Michael Murray como Jake, el exnovio de Anna

¿CUÁNDO SE ESTRENA “OTRO VIERNES DE LOCOS” EN DISNEY+?

La película “Otro viernes de locos” llega a Disney+ el miércoles 12 de noviembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutarla en casa sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

El póster de "Otro viernes de locos", película de la directora Nisha Ganatra que se desarrolla a lo largo de 111 minutos de metraje (Foto: Walt Disney Pictures) / Disney

