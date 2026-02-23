La segunda temporada de “Paradise” ya está disponible en el streaming y llegó con una combinación tentadora: estreno triple y luego lanzamientos semanales que mantienen el suspenso vivo hasta fines de marzo del 2026 en Hulu y Disney+. Así, la serie postapocalíptica, protagonizada por Sterling K. Brown, continúa la historia de Xavier Collins fuera del búnker y se perfila como uno de los títulos más comentados del año.

Vale precisar que la temporada 2 de la serie sigue a nuestro protagonista buscando a su esposa Teri (Enuka Okuma) en la superficie, tres años después de “El Día”.

Entonces, fuera de la ciudad subterránea, él descubre que sí hubo supervivientes y que el mundo no quedó totalmente devastado, como el gobierno les hizo creer.

Mientras tanto, dentro del refugio las tensiones aumentan: el tejido social se resquebraja y salen a la luz secretos sobre el origen de la ciudad y de quienes la controlan.

Por si fuera poco, la segunda tanda de episodios suma nuevos personajes, como los interpretados por Shailene Woodley y Thomas Doherty, quienes se integran al conflicto entre los de arriba y los de abajo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Paradise 2”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “PARADISE” - TEMPORADA 2

Los 8 capítulos que conforman la temporada 2 de la serie están programados para lanzarse entre febrero y marzo del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “Paradise”:

Episodio 1 - "Graceland": lunes 23 de febrero del 2026

Episodio 2 - "Mayday": lunes 23 de febrero del 2026

Episodio 3 - "Another Day in Paradise": lunes 23 de febrero del 2026

Episodio 4 - "A Holy Charge": lunes 2 de marzo del 2026

Episodio 5: lunes 9 de marzo del 2026

Episodio 6: lunes 16 de marzo del 2026

Episodio 7: lunes 23 de marzo del 2026

Episodio 8: lunes 30 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “PARADISE” - TEMPORADA 2?

Esta entrega de “Paradise” respeta el horario de lanzamiento habitual de los títulos originales de Disney+ y Hulu. Es decir:

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los lunes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. de los lunes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. de los lunes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. de los lunes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. de los lunes España 9:00 a.m. de los lunes

¿CÓMO VER “PARADISE” - TEMPORADA 2?

La serie está disponible a través de Hulu (Estados Unidos) y Disney+ (Latinoamérica y Españ).

Por lo tanto, para disfrutar de su segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma que le corresponde a tu territorio.

El póster de la temporada 2 de "Paradise", serie creada por Dan Fogelman que se estrenó originalmente en el 2025 (Foto: 20h Television / Hulu)

