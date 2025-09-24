“El refugio atómico”, la nueva apuesta de los creadores de “La Casa de Papel” para Netflix, no solo sorprende por su historia claustrofóbica y llena de tensión. También brilla gracias a la entrega de sus jóvenes protagonistas, entre ellos Pau Simon, quien da vida a Max, el complejo personaje que narra el inicio de la serie.

Pau Simon es un joven actor que nació en Girona en 1998 y que se está haciendo un nombre en el mundo del entretenimiento. Su rol protagónico en “El refugio atómico”, le ha exigido trabajo físico y mental, pues tuvo que pasar de un ser un joven rico, al que los reos maltrataban, a transformarse en un peleador penitenciario.

Momento clave en que Max inicia su transformación: pasar de un joven débil a un luchador en “El refugio atómico” (Foto: Pau Simon / Instagram)

¿CÓMO FUE EL ENTRENAMIENTO DE PAU SIMON PARA “EL REFUGIO ATÓMICO”?

Para encarnar Max, que arrastra un pasado marcado por la cárcel y viejas heridas familiares, Pau Simon tuvo que transformarse física y emocionalmente. El actor aceptó un entrenamiento exhaustivo que incluyó ganar masa muscular, ensayar peleas y adentrarse en la psicología de un personaje que, pese a su dureza, no deja de mostrar vulnerabilidad.

“Pensaba que el proyecto sería una cosa más básica y va de algo mucho más interesante (…). Tuve que trabajar una base a nivel físico y mental de lo que supone tener tanto dinero como tienen”, señaló Simon a Fórmula TV.

El personaje de Max exigía un nivel físico notable, ya que en la trama es un joven marcado por años de cárcel y acostumbrado a pelear a diario. Para lograr transmitir esa fuerza en pantalla, Pau Simon se preparó -desde noviembre hasta febrero- con un plan intensivo: gimnasio diario, trabajo de resistencia y un aumento controlado de peso que le permitió ganar entre ocho y nueve kilos de masa muscular.

El actor ganó cerca de nueve kilos de masa muscular antes del rodaje. (Foto: Pau Simon / Instagram)

A este esfuerzo se sumaron meses de coreografías para las escenas de lucha. El resultado fue un personaje que proyecta dureza y energía física, pero lo más desafiante para el actor fue reflejar la dualidad interna del personaje. Max llega al refugio con una coraza de invencible, producto de sus años en prisión, pero poco a poco se enfrenta a antiguas heridas familiares que lo ponen en crisis. La serie le ofrece escenas de acción cargadas de adrenalina, pero también momentos de sensibilidad y exploración emocional que Pau Simon asumió como un regalo actoral.

