Si ya viste “Pecados inconfesables” en Netflix, seguramente te atrapaste con cada giro inesperado, las tensiones intensas y, por supuesto, la química electrizante entre Zuria Vega y Andrés Baida. Pero detrás de todo ese drama de alto voltaje, hay un mundo curioso —y hasta divertido— que los protagonistas han compartido fuera de cámaras.

En una reciente entrevista exclusiva que ofrecieron para Netflix los dos actores dejaron sorprendidos a sus fanáticos con la honestidad con la que hablaron sobre sus experiencias personales, sus momentos más vergonzosos en el set y hasta las locuras que han hecho por amor. Así que lo mejor será que tú también sepas qué dijeron, pues obviamente te gusta conocer un poco más de tus artistas favoritos.

Pecados inconfesables se estrenó el pasado 30 de julio (Foto:Netflix)

CUANDO EL PASADO TE DELATA: SUS CRUSHES DE INFANCIA

Hay algo especial en descubrir los pequeños secretos de quienes vemos en pantalla. Por ejemplo, Zuria Vega confesó que su celebrity crush de la infancia fue nada menos que toda la banda UFF. Sí, esa boyband que fue furor en Latinoamérica a inicios de los 2000. Mientras tanto, Andrés Baida, con esa sonrisa cómplice que lo caracteriza, admitió que Belinda fue su primer amor platónico. ¿Quién no se enamoró de ella alguna vez?

SUS PLACERES CULPOSOS

A veces parece que los actores viven vidas impecables, pero no es así. Cuando se les preguntó por sus placeres culposos, Zuria respondió sin dudarlo: los reality shows. Esos que muchos critican, pero que igual terminamos viendo con una bolsa de papitas en la mano. En cambio, Andrés sorprendió a todos confesando que ama el pan francés con frejoles. No es la combinación más común, pero él lo dijo con tanto gusto que hasta dan ganas de probarlo.

LAS LOCURAS DE AMOR QUE NUNCA SE OLVIDAN

Aquí es donde la charla se puso realmente personal. Cuando hablaron sobre las locuras que hicieron por amor, Zuria Vega fue tajante: “Tatuarme. No lo hagan. Luego hay que taparlos”. El amor a veces impulsa decisiones permanentes, que luego… bueno, se transforman en creatividad para cubrirlas.

Andrés Baida, por su parte, compartió una historia tan romántica como sacrificada: durante una relación a distancia, viajaba todos los fines de semana para ver a su pareja, aún siendo estudiante con poco dinero. “Y cuando eres estudihambre, eso es muchísimo”, dijo entre risas. Una frase que encapsula perfectamente la intensidad de amar joven.

LAS ESCENAS ÍNTIMAS MÁS INCÓMODAS DEL SET

Ahora sí, hablemos de lo que muchos se preguntan: ¿cómo fue grabar las escenas de sexo entre Helena e Iván en “Pecados inconfesables”? Lo curioso es que ambos protagonistas coinciden en que la primera vez que grabaron una de estas escenas fue tan incómoda como divertida.

Zuria Vega contó que había una toma contra una pared y justo ese día, quien estaba detrás de la cámara era el esposo de su hermana, que también es el fotógrafo de la serie. Imagínate esa mezcla de nervios y vergüenza. Andrés Baida, por su lado, explicó que, aunque normalmente el set estaba cerrado durante estas escenas, esa vez había varias personas presentes y él debía cuidar dónde apuntaba con toda su humanidad. Tal cual lo dijo. Imposible no reírse al imaginarlo.

¿CÓMO VER “PECADOS INCONFESABLES”?

Por si aún no lo has visto, “Pecados inconfesables” está disponible en Netflix desde el 30 de julio de 2025. Y créeme que vale la pena. Es un thriller emocional con tintes de suspenso político y social, donde las decisiones personales afectan tanto a la intimidad como a los grandes círculos de poder.

Con un elenco que incluye a Erik Hayser, Ivonne Montero y Roberto Quijano, la historia toca temas como el abuso, la venganza, los secretos familiares y los límites del deseo. Pero sobre todo, nos recuerda lo frágil que es el equilibrio entre el poder y el amor.

