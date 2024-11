CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela cumbre de Juan Rulfo, “Pedro Páramo” es una película mexicana de Netflix que narra la historia de Juan Preciado (Tenoch Huerta), quien tras la muerte de su madre, viaja a la remota aldea donde nació para buscar a su padre, Pedro Páramo (Manuel Garcia-Rulfo). Pero lo único que encuentra en Comala es un pueblo fantasma, una serie de personas misteriosas y la muerte. A medida que avanza el drama fantástico, la línea entre los muertos y los vivos, el pasado y el presente, se desdibuja. Entonces, ¿qué pasó con los protagonistas? A continuación, te cuento los momentos importantes de la cinta.

Al igual que la obra maestra de Rulfo, la narración de la adaptación cinematográfica dirigida por el reconocido y galardonado cineasta Rodrigo Prieto está fragmentada. Hasta cierto punto, Juan Preciado se encarga de guiar la historia, pero también se muestran fragmentos del pasado. Cuando Preciado se detiene, llega el momento de conocer más detalles de la vida del personaje que le da el nombre a la película.

En su camino a Comala, Juan Preciado conoce a Abundio Martínez, quien le dice que también es hijo de “Pedro Páramo”, revela dicho hombre murió años atrás e indica cómo llegar al pueblo y a la posada de Eduviges Dyada (Dolores Heredia). Al parecer, esa mujer lo estaba esperando gracias al aviso de Dolores Preciado (Ishbel Bautista). Aunque no comprende las palabras de Eduviges, Juan decide pasar la noche en ese lugar y continuar su camino al día siguiente.

Juan Preciado (Tenoch Huerta) acepta ir con Damiana Cisneros (Mayra Batalla) hasta las tierras de la Media Luna en la película "Pedro Páramo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PEDRO PÁRAMO”?

Preciado le prometió a madre, en su lecho de muerte, cobrarle a su padre por todo el daño causado. Aunque ya es tarde para eso, la conversación con Eduviges lo ayuda a conocer más detalles de su historia. Pedro se casó con Dolores para no pagar una gran deuda que tenía con los Preciado. Tras el nacimiento de Juan, los envió a vivir a Colima y se desentendió de ellos.

Las palabras de Eduviges cada vez suenan más extrañas y eventualmente Juan se da cuenta de que se trata de un fantasma. Luego de que su anfitriona desaparece y escucha unos gritos, Juan se encuentra con Damiana Cisneros (Mayra Batalla), la mujer que lo cuidaba en las tierras de la Media Luna. Ella le explica que los gritos probablemente eran de Toribio Aldrete, un hombre que fue colgado en esa habitación por órdenes de Páramo.

Asustado por esa revelación, Juan decide acompañarla, pero en el camino comprende que ese otro fantasma. En medio de la penumbra, ve a otros fantasmas, al parecer algunos de los tantos que Paramo mandó asesinar para encontrar al culpable de la muerte de su padre y obtener poder.

Mientras intenta escapar, se topa con una pareja que luego descubre que son hermanos. En ese punto, Juan solo quiere salir de Comala y regresar al lugar de donde vino. No obstante, debe esperar a que amanezca. Cuando eso finalmente sucede, Preciado se queda dormida y vuelve a caer la noche.

Juan Preciado (Tenoch Huerta) atormentado por los fantasmas de Comala en la película mexicana "Pedro Páramo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PEDRO PÁRAMO”?

Juan Preciado, ¿logra escapar de Comala?

Una terrible alucinación lo despierta y lo lleva a escapar, pero al llegar a la plaza del pueblo escucha voces y ve a los espíritus de las víctimas de su padre, estos lo rodean y pierde el aliento. Lo siguiente que se escucha es la conversación del fantasma de Juan con el de Dorotea ‘La Cuarraca’, quienes a partir de ese momento narran parte de la historia de “Pedro Páramo”.

Pedro cometió varias atrocidades en su camino al poder y empezó a pagar por sus pecados con la muerte del único hijo al que reconoció, Miguel. Aunque no estaba interesado en conocerlo tras la muerte de su padre, aceptó criarlo debido a las palabras del sacerdote del pueblo. Miguel se convirtió en un hombre abusivo, violento y capaz de cometer el acto más despreciable.

Pero ese no fue el único tormento de Pedro Páramo. Susana San Juan (Ilse Salas), el amor de la vida de Pedro, volvió a Comala luego de que su padre se la llevara lejos cuando aún era una niña. Aunque Parama logró convertirla en su esposa, no obtuvo nada más, ya que ella no estaba del todo cuerda. A pesar de su estado, Pedro se dedicó a cuidarla hasta el último momento.

¿Cómo murió Pedro Páramo?

A pesar de todo lo que hizo para conseguir poder y controlar Comala, incluida su colaboración con los revolucionarios, Pedro Parama dejó morir al pueblo tras perder a su amada Susana. Comala estaba de luto y el sacerdote hizo sonar las campanas de la iglesia varias veces. Lo que empezó como una ceremonia de despedida para Susana se convirtió en una fiesta. Esto provocó el enfado de Pedro.

Desde ese momento, Páramo se quedó sentado al frente de su propiedad, mirando fijamente el camino que recorrió el féretro con el cuerpo de Susana. Se olvidó de comer, dormir y cualquier otra cosa. Una mañana, Abundio se presentó y suplicó por alguna ayuda para su mujer muerta. Al notar la indiferencia de que fuera su padre, lo apuñaló hasta la muerte, al igual que a Damiana.

Pedro Páramo no recuperó tras la muerte de Susana San Juan (Ilse Salas) y dejó que Comala se hundiera con él (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “PEDRO PÁRAMO”?

“Pedro Páramo” está disponible en Netflix desde el 6 de noviembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.