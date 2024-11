CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de escapar de su esposo abusivo, la protagonista de “No vengas a casa” (“Don’t Come Home” en inglés y “Ya Klap Ban” en su idioma original), serie tailandesa de Netflix, debe ocultar a su pequeña hija Mintira hasta llegar la tenebrosa mansión de su familia. Mientras intenta empezar una nueva vida, enfrenta oscuros secretos de su pasado y durante una noche de tormenta Min desaparece de manera misteriosa. ¿Qué pasó con la pequeña? ¿Dónde está? ¿Cuál es el secreto que rodea a Varee Jurakanant (Woranuch BhiromBhakdi)? A continuación, te cuento lo que pasó con las protagonistas.

El thriller de horror creado y dirigido por Woottidanai Intarakaset empieza con Min intentando dormir a pesar de la tormenta. Una figura fantasma irrumpe en su habitación y hace levitar la cama y el resto de muebles. Varee acude al llamado de auxilio de su hija, pero la puerta se cierra y le impide el paso. La miniserie regresa unos días y muestra a Varee viajando en carretera desde Bangkok hasta el distrito de Takua Pa en el sur de Tailandia.

Para evitar que alguien más vea a su hija, la protagonista de “No vengas a casa” le pide que se oculte con una manta en el asiento trasero del automóvil. Al llegar a la Casa Jarukanant, se pone en contacto con el antiguo cuidador Natee, quien la ayuda con algunas cosas de la propiedad. A pesar de los esfuerzos de Varee por hacer que Min se sienta cómoda, la pequeña está aterrada por los espectros que ve en la oscuridad.

En "No vengas a casa", Varee busca desesperadamente a su pequeña hija Min. ¿Dónde está? (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “NO VENGAS A CASA”?

Varee cree que el miedo de su hija es provocado por las tormentas, pero ella también empieza a ver cosas extrañas: una niña con máscara que recorre la casa, pinta en el estudio de su madre y juega a las escondidas. ¿Se trata de visiones o en realidad son recuerdos de su infancia? Una noche escucha los gritos de su hija, intenta rescatarla, pero la puerta se lo impide. Cuando logra entrar a la habitación, la niña ha desaparecido.

La inspectora Fah investiga la desaparición de Min y descubre hechos extraños mientras explora el pueblo en busca de pistas. Debido a que no hay fotos de Min, Natee asegura que Varee llegó sola y la niña no aparece en los videos de seguridad del grifo, la policía cree que la mujer perdió la razón o le hizo algo a la pequeña. Para demostrar que dice la verdad, Varee llama a su esposo, el coronel Yutthachai, quien confirma la historia de su exmujer, aunque no menciona la razón de su fuga.

Mientras la policía emprende la búsqueda exhaustiva de Min, Varee y la inspectora Fah descubren un cuarto especial debajo de la mansión. Al parecer se trata del laboratorio de la madre de Varee, pero no tienen idea de para qué fue utilizado. Además, descubren marcas oscuras en forma de círculo en los pisos y techos de la casa. ¿Qué significan?

¿Quién era la madre de Varee y cómo se relaciona con la desaparición de Min?

En el pasado, Panida Jarukanant era una científica que trabajaba como directora de una presa hidráulica local. Su obsesión por el trabajo la mantiene alejada de su esposo e hija Varee, quien le suplica a su madre pasar más tiempo con ella. Panida acepta hacer un paseo familiar, pero se arrepiente a mitad de camino y se baja del automóvil. En ese momento, un terrible accidente acabó con la vida de su esposo e hija.

Devastada por su pérdida, Panida intenta suicidarse. No obstante, una distorsión temporal esférica evita que salte al agua y le da esperanza de volver a reunirse con su familia gracias a los viajes en el tiempo. Tras instalar todo lo necesario en su casa, empieza las primeras pruebas y luego de varios fracasos, consigue que su máquina funcione. Pero en lugar de regresar al día de la tragedia, atrae a Min a su línea de tiempo.

Panida quiere quedarse con Min tras perder a su hija Varee en una accidente automovilístico en la miniserie tailandesa "No vengas a casa" (Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “NO VENGAS A CASA”?

Panida cuida de Min y la hace pasar por una sobrina, pero insiste en recuperar a su verdadera hija, así que vuelve a utilizar la máquina. En tanto, Varee no deja de buscar a su pequeña, pero una noche escucha ruidos extraños, se comunica con la inspectora Fah y sale a investigar. Las cosas empiezan a levitar y Varre también desaparece en el closet.

La protagonista de “No vengas a casa” viaja hasta la época de Panida y al verla la llama mamá, pero la científica no le cree y la encierra. Decidida a quedarse con Min como su hija, Panida le ordena a su fiel empleado Natee entregar a la extraña a las autoridades. Varee logra escapar y regresa a la casa, pero antes de que pueda hablar con la niña la vuelven a encerrar.

¿Qué pasó con Varee y Min?

Varee utiliza una piedra para escapar de la cápsula de vidrio y utiliza un fragmento para apuñalar en el ojo a Natee y escapar. Entonces, Varee es la mujer “loca” que atacó al cuidador de la casa y provocó que él perdiera un ojo. De vuelta en la historia, Varee consigue llegar a la habitación de Min, pero no puede acercarse porque Panida la detiene.

A pesar de que Varee insiste en que ella es la verdadera hija de Panida y que Min es su nieta, la científica se niega a escuchar y a “perder a otra hija”. Ambas mujeres se enfrentan, y a pesar de que Varee tiene un arma, Panida la supera y la empuja desde el segundo piso. La tormenta provoca una falla eléctrica que incendia un candelabro que cae sobre el rostro de Varee. Esa es la razón por la que Fah no puede identificarla en los registros del incidente. Aunque comprende la situación, no puede hacer nada para ayudar, así que renuncia a su trabajo y se enfoca en su bebé.

Por otro lado, Panida decide mudarse con Min, a quien empieza a llamar Varee. Al final de “No vengas a casa”, se muestra como es la vida Min/ Varee hasta su etapa adulta, momento en que Panida se da cuenta de que la mujer a la asesinó era su hija. Por eso, le pide que no vaya a esa casa. Varee no comprende las palabras de su madre, así que sigue con su vida, se casa, sufre maltratos, tiene a su hija Min y escapa a la vieja propiedad de los Jurakanant. Es decir, están atrapadas en un bucle temporal.

Al final de la miniserie tailandesa "No vengas a casa", Varee y Min vuelven a la antigua casa, mostrando que la historia se volverá a repetir (Netflix)

¿CÓMO VER “NO VENGAS A CASA”?

“No vengas a casa” está disponible en Netflix desde el 1 de noviembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película tailandesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.