¿Qué estarías dispuesto a hacer para vengar la traumática y dolora muerte de tus seres queridos? Aunque puedan pasarnos muchas cosas por la mente, dos madres de familia fueron más allá y cruzaron todos los límites. Así es “Plan de resurrección”, la serie que aterriza en Netflix y de seguro te mantendrá enganchada con su impactante trama cargada de misterio. A continuación, de qué se trata y cómo verla.

Las madres de dos de las fallecidas no están conformes y buscan la manera de hacer justicia en "Plan de resurrección" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ SE TRATA “PLAN DE RESURRECCIÓN”?

“Plan de resurrección” se centra en dos madres que sufren la trágica partida de sus hijas, pero cuando el responsable es sentenciado a pena de muerte y ejecutado, ellas quedan insatisfechas, por lo que buscan saciar su sed de justicia. Como quieren venganza, forman una alianza que va más allá de todos los límites y la lógica: revivir el cerebro del criminal que apagó la vida de las muchachas.

Para ello, recurren a un misterioso ritual y logran traerlo de regreso por unos días con el fin de hacerle sentir el sufrimiento que experimentaron las jovencitas. De esta forma, lo someterán a duros castigos, pero cuidando no matarlo.

Lo que comienza como un acto de justicia pronto pasa a convertirse en una cadena de decisiones cuestionables.

En "Plan de resurrección", el día que ejecutan al criminal que acabó con la vida de unas jovencitas (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “PLAN DE RESURRECCIÓN”?

La serie “Plan de resurrección” se estrena a nivel mundial el 9 de octubre de 2025 por Netflix; por tanto, para poder disfrutar de esta producción taiwanesa cargada de intriga, suspenso, misterio y mucho drama debe tener una suscripción activa en la plataforma de streaming.

TRÁILER DE “PLAN DE RESURRECCIÓN”

De acuerdo con el breve resumen de Netflix, “Plan de resurrección” se describe así: “Dos madres afligidas resucitan a un estafador para vengar a sus hijas, pero cuando se revelan verdades dolorosas, la justicia queda fuera de su alcance”.

ACTORES Y PERSONALES DE “PLAN DE RESURRECCIÓN”

Shu Qi como Wang Huijun, una de las madres de familia que busca vengar la muerte de su hija.

Lee Sinje como Zhao Jing, la otra madre que revivirá al criminal que acabó con su hija.

Fu Meng-po como Zhang Shikai, el criminal que acaba con la vida de las muchachas.

Alyssa Chia como Huang Yizhenm, abogada de las madres de familia que perdieron a sus hijas.

Zhong Xin-ling como la otra madre que perdió a su hija, pero al parecer no siente tanto dolor.

Cheng Jen-shuo como el esposo de Wang Huijun.

Lee Ming-chung como un oficial de policía.

Patrick Nattawat Finkler como un joven que se une a las madres que buscan justicia.

Fang Yu-ting como la hija de Zhao Jing.

Sukollawat Kanarot como el propietario de una tienda en el vecindario.

En "Plan de resurrección", aunque las mujeres tratan de desahogarse lastimando al criminal, parece que nada las satisface (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí