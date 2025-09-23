Desde su anuncio, “Pubertat” ha generado expectativas fuertes entre quienes buscan contenidos dramáticos con mirada social. Dirigida, creada y protagonizada por Leticia Dolera, esta serie original de HBO Max se sumerge en un tema delicado: un supuesto abuso sexual entre adolescentes dentro de una comunidad castellera catalana. Lo hace con sensibilidad, sin caer en el morbo, explorando los tabúes, los silencios, la herencia cultural y la responsabilidad adulta.

LA HISTORIA DE LA SERIE ESPAÑOLA “PUBERTAT”

La trama se ambienta en pleno verano, alrededor de la noche de San Juan, cuando estalla una denuncia de agresión sexual a través de redes sociales que señala a tres adolescentes como posibles responsables. Esa acusación rompe la aparente armonía de la comunidad: las tradiciones, el compromiso entre generaciones, los valores familiares y la presión social quedan expuestos a conflictos éticos y emocionales intensos.

La serie plantea preguntas difíciles como: ¿puede un niño ser agresor sexual? ¿Es todo confusión de la edad? ¿Qué papel juegan los adultos en estas situaciones?

¿QUÉ DIJO LA CREADORA DE “PUBERTAT”?

Leticia Dolera contó a Sensacine que la idea de “Pubertat” empezó a gestarse hace varios años, porque le preocupaba “cómo los adultos se enfrentan a situaciones como esta”. Se documentó con psicólogas, fiscales de menores, padres, madres y adolescentes para entender mejor estos conflictos. No quería una serie que fuese solo ficción, sino que respetase la realidad social y emocional detrás del tema.

Uno de los personajes clave es Júlia, interpretado por Dolera, quien es periodista feminista pero también madre, mujer, hija, pareja. Como ella misma dice: “No quería decir que las feministas son robots … sino que la intimidad y la vida son más complejas que la ideología.” Esa contradicción personal, esa tensión entre convicciones públicas y emociones privadas, ofrece un contrapunto potente al conflicto central de la serie.

El símbolo del castell —la torre humana tan típica de la cultura catalana— funciona no solo como escenario sino como metáfora. Dolera explica que “el castell es un símbolo perfecto … de la necesidad de sostenernos unos a otros … Si no, no vamos a poder subir como sociedad". Esa metáfora sirve para mostrar que la confianza —entre jóvenes y adultos, entre miembros de la comunidad— es la base que debe sostener los problemas complejos para que no todo se venga abajo.

El episodio piloto de "Pubertat" se estrenará mañana en HBO Max, día 24 de septiembre (Foto: HBO Max)

EL REPARTO DE ACTORES DE “PUBERTAT”

El reparto es coral: combina actores adultos reconocidos como Leticia Dolera, Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Anna Alarcón, Lluís Marco, Vicky Peña, entre otros, y jóvenes debutantes de aproximadamente 13-14 años, algunos sin experiencia previa. El proceso de casting fue extenso, incluyendo talleres de interpretación, charlas de prevención de abusos, asesorías y soporte psicológico para los menores involucrados.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “PUBERTAT”?

“Pubertat” consta de una temporada de 6 episodios, y se estrenará el 24 de septiembre de 2025 en HBO Max. Más adelante llegará también a 3Cat, la televisión pública catalana. Para quienes no vivan en España, será clave verificar si Max lo ofrece en su país y con subtítulos o doblaje disponibles.

En cuanto al costo para ver “Pubertat” en Estados Unidos, estos son los planes actuales de Max/HBO Max:

Basic with Ads : US$ 9.99/mes.

: US$ 9.99/mes. Standard (sin anuncios) : US$ 16.99/mes.

: US$ 16.99/mes. Premium (4K, más dispositivos, audio mejorado): US$ 20.99/mes.

