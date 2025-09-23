En tiempos de auge del anime y su expansión global, Netflix continúa apostando fuerte por adaptar éxitos japoneses para la pantalla chica. Tras el fenómeno de “Demon Slayer: Infinity Castle”, “Sakamoto Days” se suma con una versión live-action que promete llevar la historia de Taro Sakamoto a nuevas audiencias. La expectación es alta: la franquicia ya triunfa en manga y anime, y ahora, con la confirmación del live-action, los seguidores podrán ver al legendario asesino convertido en un bonachón padre de familia enfrentando retos sobrehumanos en carne y hueso.

El anime y manga de “Sakamoto Days” han sido éxitos rotundos en Japón y Occidente. En Netflix, el debut del anime en 2025 conquistó al público con su doblaje y narrativa única. Ahora su versión live-action ha empezado a generar expectativa.

¿CUÁNDO SERÁ EL ESTRENO DEL LIVE-ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”?

El estreno está programado para la Golden Week japonesa, entre el 29 de abril y el 6 de mayo de 2026, y se espera que próximamente se anuncie su llegada al catálogo internacional de Netflix.

El estreno de “Sakamoto Days” live-action será uno de los grandes eventos del cine japonés en Golden Week 2026 (Foto: TMS Entertainment)

¿QUÉ SABEMOS DEL LIVE-ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”?

El fenómeno “Sakamoto Days” se consolida con una ambiciosa adaptación live-action. Ren Meguro interpretará a Taro Sakamoto, el exasesino a sueldo y padre de familia, en una película que buscará rescatar el humor y ritmo frenético del manga original.

La cinta contará la historia de un hombre que deja atrás el crimen para proteger a los suyos, aunque su pasado regresa con antiguos enemigos y peleas intensas.

La película será dirigida por Yuichi Fukuda, conocido por su trabajo en “Gintama” y “Wotakoi”, y coproducida con TMS Entertainment.

Tendrá dos partes

La película constará de dos partes, buscando reflejar el desarrollo de los 22 episodios del anime disponible en Netflix, aunque todavía se desconoce el reparto completo y los detalles sobre el estreno fuera de Japón.

El tráiler revelado muestra a Sakamoto en acción y adelanta la combinación de drama cotidiano, batallas sobrehumanas y comedia absurda por la que la serie es famosa entre los otakus.

MIRA EL TRÁILER DE “SAKAMOTO DAYS” LIVE-ACTION

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.