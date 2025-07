Alba (Ava Baya) intenta escapar de su oscuro pasado y construir una vida mejor junto a su hijo. Cuando consigue empleo en una famosa floristería todo parece mejorar, sin embargo, su situación se complica tras el asesinato de su jefe, ya que ella se convierte en la principal sospechosa en “Sol negro” (“Under a Dark Sun” en inglés y “Soleil noir” en su idioma original), miniserie francesa de Netflix creada y dirigida por Nils-Antoine Sambuc. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el elenco principal?

Mientras Marie Jardillier y Edouard Salier también se encargaron de la dirección del nuevo thriller psicológico, Thomas Colineau, Camille Couasse, Marine Lachenaud, Claire le Luhern, Jules Lugan y Nils-Antoine Sambuc se desempeñaron como guionistas.

Ava Baya asume el rol protagónico en “Sol negro”, que también cuenta con las actuacines de actores como Isabelle Adjani, Thibault de Montalembert, Guillaume Gouix, Louise Coldefy, Claire Romain, Simon Ehrlacher y Nicolas Vaude.

El propietario de una prestigiosa plantación de flores en la Provenza y la victima en la serie francesa "Sol negro" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “SOL NEGRO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Sol negro”, “una joven madre que huye de su pasado encuentra una oportunidad para rehacer su vida trabajando como recolectora en una prestigiosa plantación de flores en la Provenza. Sin embargo, la misteriosa muerte del patriarca de la familia propietaria la convierte en el blanco de todas las sospechas. Mientras intenta defenderse de las acusaciones, una verdad inesperada sale a la luz: ella figura como heredera del patrimonio del fallecido, lo que destapa un vínculo profundo y hasta entonces desconocido con esta influyente familia."

Por lo que he visto en el tráiler, la protagonista no descubre el vínculo que la unía al patriarca de la familia para la que trabajaba hasta que el abogado le informa que aparece en el testamento del difunto. Pero no se trata de una buena noticia, ya que eso la convierte en la principal sospechosa del asesinato. Además, la familia del fallecido se vuelve en su contra. ¿Podrá demostrar su inocencia? ¿Realmente es inocente?

¿CÓMO VER “SOL NEGRO”?

“Sol negro” se estrenará el miércoles 9 de julio de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo thriller dramático solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “SOL NEGRO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “SOL NEGRO”

Ava Baya como Alba

Amina Ben Ismail como Noor

Isabelle Adjani

Thibault de Montalembert

Simon Ehrlacher

Guillaume Gouix

Claire Romain

Nicolas Vaude

Louise Coldefy

La hija legitima del hombre que fue asesinado en la serie francesa "Sol negro" ¿Luchará por su herencia? (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SOL NEGRO”?

La primera temporada de la minsierie “Sol negro” tiene seis episodios, de aproximadamente 40 minutos cada uno.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí