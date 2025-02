El episodio 8 de la temporada 2 de “Solo Leveling” nos presenta un nuevo personaje. Nos referimos a Esil Radiru, una princesa demonio que tenía la misión, junto a su ejército, de acabar con Jinwoo, pero como era de esperarse, este termina derrotándolos. Si bien, el cazador mata a casi todos sus contrincantes, salvo a uno que tenía una armadura que cubría todo su cuerpo, incluido su rostro, al final descubre que se trataba de alguien con apariencia inocente y humana. Debido a que su presencia sorprendió, no sólo al protagonista, también a los seguidores del anime, te cuento quién es ella. Antes te adelanto que esta nota está llena de spoilers, así que si aún no viste el capítulo, no queremos arruinar tus expectativas.

Esil Radiru recibe la misión de matar a Jinwoo en "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

¿QUIÉN ES ESIL RADIRU EN “SOLO LEVELING 2″?

Esil Radiru es un noble demonio y la princesa mayor del Clan Radiru. Empieza siendo alguien cobarde y egoísta, e incluso traicionero, para luego convertirse en leal y confiable.

Tiene cabello largo morado, ojos grandes y rojos, marcas oculares rojas y pronunciadas y caninos pronunciados. Es muy fuerte para su especie y está a la altura de un cazador de rango S en fuerza, pero después de la caída de su clan, pierde la mayor parte de su poder, por lo que ahora tiene la fuerza de un cazador de rango C. Entre sus habilidades están: dominio de la lanza en combate, y fuerza y velocidad mejoradas.

En su intento por matar a Jinwoo, todo el ejército de Esil Radiru fue derrotado en "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

¿CÓMO ES LA APARICION DE RADIRU EN “SOLO LEVELING” TEMPORADA 2?

¡CUIDADO ALERTA DE SPOILERS! Esil Radiru hace su aparición en “Solo Leveling” cuando Sung Jinwoo llega al piso 80 del Castillo Demonio. Ella y sus aliados, todos con armaduras, están listos para acabar con el personaje principal, pero fueron vencidos. El momento en el que iba a terminar con su último contrincante, descubre que se trataba de un ser con apariencia inocente y humana.

Al verse descubierta y ante el temor de que acabe con su existencia, ella no duda en pedirle perdón y se muestra muy arrepentida; es más, le ruega y le dice que está dispuesta a ofrecer cualquier cosa a cambio de su vida. Él acepta y le pide el permiso de entrada para continuar ascendiendo en el castillo demoniaco. Sin embargo, cuando se da la vuelta, intenta atacarlo, pero falla en su intento, por lo que demuestra ser alguien no confiable y muy cobarde. Pese a ello, Jinwoo la perdona, pues sabe que no es lo suficientemente fuerte como para matarlo, y decide seguir su camino con Esil como guía.

En el camino, el cazador le pregunta a Radiru si pertenece al Castillo Demonio, a lo que ella contesta que todo su clan despertó un día adentro, luego de ser secuestrados. Se sabe que ellos son parte de un reino de los demonios, por lo que no entiende la razón por la que terminaron ahí. Asimismo, le revela que desde su llegada a dicho lugar una voz le estuvo diciendo que mate a los humanos. Mientras contaba todo esto, de un momento a otro se desmaya y pierde el conocimiento. Pero lo peor estaba por venir.

Resulta que todos los enemigos del Castillo Demonio se unieron para acabar con Esil, algo que Jinwoo no iba a permitir, por lo que la defiende y los mata. Esto hace que ella sienta lealtad hacia él, algo que presenciamos cuando llegan al piso 100.

Esil Radiru llega a tenerle lealtad a Jinwoo en "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

Antes de ingresar al último piso, el cazador le pide a Radiru que se vaya, pero ella le dice que lo acompañará hasta el final en su última batalla contra Baran, el jefe del Castillo Demonio y líder de todos sus habitantes.

Durante la pelea, Baran demuestra ser más fuerte que el protagonista, quien el momento en el que se encontraba a punto de ser derrotado fue salvado por Esil. ¿De qué manera? Cuando ella arroja una daga contra el máximo demonio, algo que lo distrae y es aprovechado por Jinwoo que lanza un golpe mortal al Rey de los Demonios. Con el muero, el clan Radiru está en la cima de este peligroso mundo.

En resumen, Esil Radiru es una princesa demonio que de ser un ser cobarde y egoísta, e incluso traicionero cuando intenta matar a Jinwoo, luego que le perdonara su vida, pasa a convertirse en alguien leal e incluso heroína para su clan.

En "Solo Leveling", Esil Radiru ayuda a Jinwoo a no se derrotado por Baran (Foto: A-1 Pictures)