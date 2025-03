El final de la segunda temporada de “Solo Leveling”, también conocida con el subtítulo “Arise From the Shadow” o “Surge de las sombras”, está cada vez más cerca y Sung Jinwoo se prepara para una nueva incursión a la Isla Jeju después de completar su verdadero objetivo y recibir un nuevo poder como cazador de rango S. Entonces, ¿Qué pasará en el siguiente episodio del popular anime basado en la novela web escrita por Chugong? ¿Cuándo se estrenará?

En “It Was All Worth It” (2x09), Jinwoo consigue la sangre purificada del monarca demonio para elaborar el Elixir de la Vida, lo que le permite curar a su madre de la enfermedad del Sueño Eterno después de cuatro largos años. Se trata de uno de los momentos más emotivos de la serie, ya que el protagonista se muestra vulnerable.

El cazador de rango S también obtiene una recompensa del Sistema, la habilidad de intercambio de sombras, con lo que puede cambiar de lugar con cualquiera de sus soldados de sombra. Más tarde, Gunhee le pide que participe en la cuarta incursión a la Isla Jeju y reciben la vista de loa cazadores japoneses.

Sung Jinwoo consigue curar a su madre en el noveno episodio la temporada 2 de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

¿CÓMO VER EL EPISODIO 10 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

“We Need a Hero” (2x10), el décimo episodio de “Solo Leveling: Arise From the Shadow”, se estrenará en Japón el sábado 8 de marzo de 2025 a las 7:00 a. m., hora del Pacífico (PST). Mientras que Crunchyroll se encarga de la distribución internacional.

Por lo tanto, para ver el nuevo capitulo del popular anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 10 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

Estados Unidos: 9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 11:30 a.m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 12:30 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 1:30 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 2:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 10 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “We Need a Hero”, décimo episodio de la segunda temporada de “Solo Leveling”, “Sung Jinwoo, quien intervino en un partido amistoso entre cazadores de clase S coreanos y japoneses, muestra su fuerza en un partido contra Ryuji Goto a quien todos reconocen, pero decide negarse a participar en la incursión a la isla de Jeju para apoyar a su madre, que acaba de despertar.

La cuarta incursión a la isla de Jeju comienza sin la presencia de Jinwoo, y parece ir sin problemas gracias a los esfuerzos de Ryuji y Choi Jong In, pero…”

Además del combate entre los cazadores coreanos y japoneses, el adelanto revela que Jinwoo no se unirá a la cuarta incursión a la isla Jeju, ya que prefiere estar con su familia. No obstante, el título sugiere que tendrá que unirse cuando las cosas se compliquen para sus compañeros.

Loa cazadores de rango S de Corea se enfrentarán a los de Japón en el episodio 10 de la segunda temporada de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)