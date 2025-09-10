Aunque CBS canceló la popular serie de drama criminal “S.W.A.T.” tras ocho temporadas, que se emitieron entre noviembre de 2019 y mayo de 2025, la cadena anunció que iba a seguir adelante con un spin-off, noticia que emocionó a los millones de fanáticos de esta producción estadounidense. Pero las buenas nuevas no solamente quedaron ahí, pues además de dar a conocer el regreso de algunos actores originales, ahora se sabe quiénes conforman el elenco completo de “S.W.A.T. EXILES”. Sigue leyendo esta nota para saberlo.

Cabe mencionar que hasta hace poco, Shemar Moore era el único actor confirmado para la serie derivada. Luego de unos días se confirmó que también Jay Harrington y Patrick St. Esprit repetirían sus papeles como el sargento David “Deacon” Kay y el comandante Robert Hicks, respectivamente, pero solo como actores invitados.

El Sargento II Daniel "Hondo" Harrelson estará a cargo de un equipo juvenil en “S.W.A.T. EXILES” (Foto: CBS Studios / Sony Pictures Television)

EL NUEVO ELENCO DE “S.W.A.T. EXILES”

A continuación, el nuevo elenco de “S.W.A.T. EXILES” que veremos en muchas persecuciones, drama y acción, de acuerdo con TVLine:

RONEN RUBINSTEIN. Este actor es conocido por “Dead of Summer” (2016) y “9-1-1: Lone Star” (2020-2025). También tuvo otros papeles en diversas producciones tanto para cine y televisión.

FREDDY MIYARES. Actor estadounidense conocido por “When They See Us” (2019), “DMZ” (Zona desmilitarizada) (2022) y “The L Word: Generation Q” (2019).

LUCY BARRETT. La actriz es conocida por “Aguas Mortales” (2025), “Hechiceras” (2018) y “Skincare” (2024).

ZYRA GORECKI. Es conocida por “La Brea” (2021), “Star Wars: Aventuras de jóvenes Jedi” (2023) y “Chicago Fire” (2012).

ADAIN BRADLEY. El actor es conocido por “Industry” (2020), “Tarot de la Muerte” (2024) y “All American” (2018).

¿QUÉ ROLES INTERPRETARÁN LOS NUEVOS ACTORES?

No se dio a conocer qué roles específicos interpretarán los nuevos actores de “S.W.A.T. EXILES”. Solamente se sabe que fueron reclutados para poner orden al mando del sargento Daniel “Hondo” Harrelson.

En julio TVLine confirmó que el casting incluida un “ex marine negro y carismático del Centro Sur, un policía encubierto con un tiroteo cuestionable en su pasado, una persona amputada que estaba entre las mejores de su clase en la academia y se niega a subirse a un escritorio, un prodigio táctico con una disruptiva falta de habilidades sociales, así como una ex reina de belleza que ahora trabaja como influencer de las fuerzas del orden”.

SINOPSIS DE “S.W.A.T. EXILES”

Después del fracaso de una misión de alto perfil, el sargento Daniel “Hondo” Harrelson saldrá de su retiro forzoso con el fin de liderar una unidad SWAT experimental de última oportunidad, pero a diferencia de un equipo con mucha experiencia, el nuevo equipo está conformado por jóvenes reclutas sin experiencia.

“Hondo debe superar una brecha generacional, lidiar con personalidades contrapuestas y convertir a un escuadrón de forasteros en un equipo capaz de proteger la ciudad y salvar el programa que lo convirtió en quien es”, se lee en la sinopsis.

Se sabe que la producción de la primera temporada, que tendrá un total de 10 episodios, comienza este mes en Los Ángeles.

