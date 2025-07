Una nueva temporada de animes empezó no hace mucho, y los fanáticos ya están disfrutando de sus favoritos. Aunque las nuevas entregas de “Dan Da Dan”, “My Dress-Up Darling” y “The Rising of the Shield Hero” están entre las más populares, ninguno de estos títulos es el más visto en Japón. Entonces, ¿cuál encabeza la lista de los títulos con mayor cantidad de vistas y comentarios?

Se trata de un anime dirigido por Shinya Iino en el estudio de animación ENISHIYA, que tiene seis episodios y sigue a un adorable extraterrestre que aterriza en la Tierra con la misión de llevar la felicidad por todo el universo. Pero la primera persona que conoce es una estudiante de cuarto grado que lidia con la depresión. Cuando sus esfuerzos por ayudarla fracasan, utiliza su tecnología avanzada para retroceder el tiempo.

“Takopi’s Original Sin”, también conocida como “Takopī no Genzai” en su idioma original y “El Pecado Original de Takopi” en español, es una adaptación de la serie web manga japonesa escrita e ilustrada por Taizan 5. Además cuenta con Keita Nagahara como encargado del diseño de personajes y Yoshiaki Fujisawa como compositor de la música.

De acuerdo con Niconico, uno de los servicios de streaming más populares de Japón, “Takopi’s Original Sin” ha superado a “Dan Da Dan”, “My Dress-Up Darling” y otros animes como el más visto de la temporada.

El pulpo rosa alienígena busca que Shizuka vuelva a sonreír en el anime "Takopi’s Original Sin" (Foto: Enishiya)

¿DE QUÉ TRATA “TAKOPI’S ORIGINAL SIN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Takopi’s Original Sin”, “Takopi, un alienígena procedente del planeta Feliz, aterriza en la Tierra con una misión: ¡propagar la felicidad! Cuando conoce a Shizuka, una chica solitaria de cuarto curso, promete devolverle la sonrisa usando sus Artefactos de la Felicidad. Pero mientras descubre el dolor que hay en su vida, Takopi aprende que para ser feliz quizás necesites algo más que artilugios.”

Por lo que he visto en el tráiler, Takopi llegó del planeta Happy para extender la felicidad y al encontrar a Shizuka se propone hacerla sonreír. ¿Qué debe sacrificar el pulpo rosa alienígena rosa para ayudar a la estudiante que ha sufrido mucho?

¿CÓMO VER “TAKOPI’S ORIGINAL SIN”?

La primera temporada de “Takopi’s Original Sin” se estrenó el 27 de junio del 2025 en Crunchyroll. Cada semana se emite un nuevo episodio hasta el viernes 1 de agosto.

Por lo tanto, para ver este anime que aborda un tema tan importante como la depresión solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “TAKOPI’S ORIGINAL SIN”

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “TAKOPI’S ORIGINAL SIN”

Kurumi Mamiya le da voz a Takopi

Reina Ueda le da voz a Shizuka

Konomi Kohara le da voz a Marina

Anna Nagase le da voz a Azuma

Ayumi Tsunematsu le da voz a la madre de Marina

Natsumi Fujiwara le da voz a Chappy

Shinji Kawada le da voz a al padre de Marina

Mari Hino

Hiyori Kono

Natsumi Kawaida

Nina Nakabayashi

Ryôta Ôsaka

You Taichi

Yumi Uchiyama

Haruka Sato

Kenta Sasa

Asaki Yuikawa

Sôshirô Hori

Kurumi Mamiya es el encargado de darle voz a Takopi en el anime "Takopi’s Original Sin", dirigido por Shinya Iino (Foto: Enishiya)

