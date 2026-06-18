CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Harlan Coben de 2023, “Te encontraré” (“I Will Find You” en su idioma original) narra la historia de David Burroughs (Sam Worthington), un padre condenado injustamente a cadena perpetua por el asesinato de su hijo. Tras algunos años, recibe una visita que lo cambia todo, ya que le muestra una fotografía que demuestra que su hijo podría estar vivo. Decidido a descubrir la verdad y encontrar al pequeño Matthew (Ashton Cressman), el protagonista de la nueva película de Netflix se embarca en una peligrosa misión. ¿Logra recuperar a su hijo y castigar a los culpables?

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El drama policiaco creado y producido por Robert Hull (“Quantum Leap”, “Alcatraz”) empieza cinco años después de la sentencia de David Burroughs, quien aceptó su condena como un castigo autoimpuesto por no ser capaz de proteger a su hijo. No le interesa recuperar su libertad porque eso no le devolverá a su hijo. Sin embargo, Rachel (Britt Lower), su excuñada y una periodista de investigación reconocida, le muestra una fotografía del que podría ser su hijo en un parque de atracciones, la perspectiva del padre cambia.

En los primeros minutos de “Te encontraré” queda claro que en el centro penitenciario en el que David cumple condena hay policías corruptos que tienen la misión de vigilarlo, y eventualmente asesinarlo. Cuando esto se hace evidente, decide escapar y buscar a Matthew. Lo logra gracias a la ayuda del alcaide Philip Mackenzie (Peter Outerbridge) y su hijo, el detective de policía Adam (Jonathan Tucker).

El instinto periodístico de Rachel (Britt Lower) siempre le dijo que David (Sam Worthington) era inocente y la fotografía que encontró solo fue una confirmación (Foto: Te encontraré/ Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TE ENCONTRARÉ”?

Antes de empezar su búsqueda, David recopila todos los datos del caso y de la investigación policiaca. Burroughs fue condenado porque todas las pruebas lo señalaban como culpable y él ya no tenía fuerzas para seguir luchando. El supuesto cuerpo de Matthew quedó irreconocible debido a los golpes propinados con un bate de béisbol, pero el ADN demostró que se trataba del hijo de David y Cheryl (Erin Richards), quien no se encontraba en casa debido a que acudió al hospital para atender una emergencia.

La declaración de la vecina Hilde Winslow (Tara Rosling) fue clave para condenarlo, ya que aseguró haberlo visto enterrando el arma homicida en un bosque cercano. ¿Por qué dio un testimonio falso? Rachel descubre que la mujer se mudó a Nueva York y cambió su nombre a Harriet Winchester, así que deben viajar y localizarla para descubrir la verdad.

En tanto, los agentes Sarah Greer ((Logan Browning) y Max Williams (Chi McBride) siguen el rastro de David; Lenny (Hugh Thompson), el padre de David y un exagente de la ley, realiza su propia investigación; la acaudalada filántropa Gertrude Payne (Madeleine Stowe) le hace algunas preguntas con Cheryl y Rachel le pide ayuda a su exnovio, el filántropo Hayden (Milo Ventimiglia), quien parece dispuesto a todo por la periodista.

Cuando el protagonista de “I Will Find You” localiza a su antigua vecina descubre que fue obligada a brindar falso testimonio por el jefe de la mafia Nicky Fisher (Clancy Brown), quien a cambio prometió perdonar la deuda de juego de su hija. Ella lo lleva hasta uno de los hombres de Skunk (Greg Bryk), pero no logran llegar al jefe debido a que la policía interviene. Aunque Rachel es arrestada, cuenta con la ayuda de Hayden para recuperar su libertad y continuar ayudando a David.

En la serie "Te encontraré", David está seguro de que su hijo Matthew (Ashton Cressman) está vivo, así que no descansará hasta encontrarlo (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “I WILL FIND YOU”?

¿Quién secuestró a Matthew y por qué?

En cada episodio de “Te encontraré” se revela un nuevo secreto. Lenny y Philip escondieron el bate con la intención de proteger a David. Ronald Dreasen (Aaron Ashmore), el administrador del hospital y nuevo esposo de Cheryl, mintió sobre la emergencia el día de la desaparición de Matthew. Cuando Cheryl lo confronta, Ronald asegura que solo lo hizo por lo que sentía por ella.

Antes de llegar hasta Nicky Fisher, David descubre que Adam trabaja para el jefe de la mafia, aunque lo hizo para proteger a su padre y a Lenny de la venganza de Nicky, quien culpa al dúo de la muerte de su hijo Liam, quien fue asesinado en prisión después de matar a un hombre durante una pelea en un bar. Fisher cree que Lenny y Philip plantaron pruebas falsas.

Nicky obliga a David a elegir entre su hijo y su padre, pero al final revela que lo único que hizo fue manipular las pruebas para asegurar la sentencia del hijo de Lenny. Por lo tanto, no es el secuestrador de Matthew. Entonces, ¿quién se llevó al niño, dejó otro cuerpo y manipuló las pruebas de ADN?

Al final de “I Will Find You” se revela que el verdadero culpable de todo es Hayden, quien se llevó a Matthew debido a su obsesión enfermiza con Rachel. Después de que su relación terminara, se mantuvo al pendiente de cada paso de su ex y cuando se enteró de que visitó una clínica de fertilidad (Fue Cheryl pero dio el nombre de su hermana), soborno al lugar para que utilizara su ADN.

Cheryl no volvió a esa clínica porque ya estaba embarazada. No obstante, Hayden estaba convencido de que Matthew era su hijo biológico, así que orquestó el espantoso secuestro. Cuando David intenta recuperar a su hijo se produce un tiroteo. Greer abate a Hayden. David sobrevive y se reúne con Matthew. Su condena es anulada y tiene la oportunidad de reconstruir su vida con su hijo. Ronald y Cheryl se reconcilian. Se produce un acercamiento entre David y Rachel.

“Me encanta que la serie termine ahí, en ese momento tranquilo y reflexivo, en lugar de una resolución abrupta”, señaló Lower a Tudum. “Tanto Rachel como David han sufrido una pérdida profunda y han salido adelante con una comprensión más profunda de quiénes son y qué es lo que realmente importa. Estuvieron presentes por completo —para Matthew, para su familia, el uno para el otro— durante el capítulo más difícil de sus vidas. Esa es una base extraordinaria para lo que venga después. Creo que lo afrontan con los ojos bien abiertos”.

Al final de la serie "I Will Find You", se revela que Hayden (Milo Ventimiglia) es el verdadero culpable de la tragedia que vivió David (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “TE ENCONTRARÉ”?

“I Will Find You” está disponible en Netflix desde el 18 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la adaptación de otra novela de Harlan Coben solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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