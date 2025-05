Como todos los años, Telemundo presentó su programación estelar para la temporada 2025-26. Si bien, varios shows y series fueron anunciados, entre los que destacaron estuvieron los realities; sin embargo, hubo uno que brilló por su ausencia. Nos referimos a “Los 50”, que al parecer se despediría para siempre de la cadena televisiva o ¿se tratará de una simple estrategia? A continuación, lo que se sabe.

En "Los 50", los retos eran constantes entre los participantes, quienes debían tomar decisiones extremas (Foto: Telemundo) ×

¿ES EL FIN DE “LOS 50”?

Debido a que “Los 50” no fue anunciado en su programación 2025 y menos 2026, muchos están convencidos de que este formato llegó a su fin tras dos temporadas. Como se recuerda, el ganador de la segunda entrega fue Robbie Mora, mientras que en la primera fue Ana Parra.

Aunque Telemundo no se ha pronunciado sobre el motivo por el que no lo incluyó en el Upfront, varios televidentes guardan la esperanza de que le hayan dado una pausa. No sería raro que utilicen esta estrategia para despertar mayor interés en dicho show que volvería con fuerza más adelante.

Las competencias físicas sacaba lo mejor de los competidores en "Los 50" (Foto: Telemundo) ×

Lo dicho anteriormente no sería una idea descabellada, ya que en su lugar entraría un nuevo programa, en este caso “Miss Universe Latina, El reality”, que se estrena el próximo 3 de junio, donde buscarán a la representante latina de Estados Unidos para Miss Universo 2025.

De esta forma, al darle rotación a sus proyectos, la audiencia podría reclamar el retorno de varios de ellos, algo que sería aprovechado por la cadena.

En varias ocasiones, El León ha sorprendido a los participantes y los ha llevado al límite (Foto: Telemundo) ×

En “Los 50”, medio centenar de famosos forman grupos para someterse a todo tipo de pruebas durante la convivencia, cuyos retos y reglas son establecidos por el maestro del juego: El León.

A pesar de que no se anunció dicho formato, otros sí continuarán, entre ellos se encuentran “La Isla: Desafío Extremo”, “La Casa de los Famosos”, “Top Chef VIP” y “Exatlón Estados Unidos”.

El León mirando desde lo alto a los participantes para que les dé una orden (Foto: Telemundo) ×